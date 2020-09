NVIDIA v GeForce NOW nabízí Ansel a dalších 10 her

NVIDIA Ansel je primárně funkce, díky níž si ve vybraných hrách můžeme tvořit líbivé snímky pro chlubení na sociálních sítích. Může ale posloužit i jiným způsobem a to díky volné kameře (i přes její omezený rozlet) třeba k tomu, abychom se podívali na místa, kam naše postava sama nemůže.

Primárně jde ale o "fotografickou" funkci, čemuž odpovídají i volby pro změnu úhlu pohledu, různé filtry, úprava barev, apod. Lze také pořizovat 360° panoramatické snímky nebo stereoskopické 3D záběry. Do Ansel se v podporovaných hrách, které nám tuto skutečnost obvykle sdělují při startu, dostaneme pomocí kombinace kláves Alt+Z, což by snad mělo platit i v případě streamovaných her z GeForce NOW. A mimochodem, NVIDIA doporučuje sdílet snímky zachycené pomocí Ansel s využitím hashtagu #GFNShare.

Dále tu máme novou podporu Steam Sync pro synchronizaci s knihovnou na Steamu, a to na platformě Chromebooků. Steam Sync je přitom již k dispozici pro PC (Windows) i macOS. Majitelé účtů si mohou synchronizovat Steam knihovnu s GeForce NOW přes volbu Settings > Game Sync. Tato funkce identifikuje v GeForce NOW podporované hry a automaticky je přidá do záložky "My Library" v aplikaci.

Tento týden pak získává GeForce NOW podporu nové hry Star Renegades, strategií Endless Space 2 a Endless Legend - Emperor Edition a dále tu máme i Railway Empire a Where The Water Tastes Like Wine od Epic Vault, a to zdarma.

Celkem jde o deset titulu a z nich jeden (Endless Space 2) se na GeForce NOW vrací:

Star Renegades (novinka na Steamu — 8. září)



Railway Empire (zdarma na Games Store — 10. - 17. září)



Where the Water Tastes Like Wine (zdarma na Epic Games Store — 10. - 17. září)



Dungeon of the Endless - Crystal Edition



Endless Legend - Emperor Edition



Pro Cycling Manager 2019



Skullgirls



UBOAT



Assassin’s Creed Chronicles: China (Uplay)



Endless Space 2

