NVIDIA vyhrála kryptoměnovou soudní při s investory

Prudký pokles hodnoty kryptoměn a z tohoto pohledu především Etherea v roce 2018 přinesl zvláště NVIDII horké chvilky. V té době měla ve výrobním procesu obrovské množství čipů Pascal, přičemž poptávka po kartách velice rychle klesla, což bylo ovlivněno i množstvím karet, jichž se těžaři zkoušeli zbavovat v bazarech.

NVIDII a jejím AIB partnerům ve výsledku zůstaly na skladech (dle tehdejších zpráv) až miliony čipů, a to v době, kdy by se měly sklady naopak vyprazdňovat v očekávání generace Turing. NVIDII tak sázka na pokračující zájem těžařů tehdy jednoduše nevyšla, což platí i pro AMD, ale to nebylo tak moc postiženo důsledky.





NVIDIA ovšem v průběhu druhé vlny svým investorům tvrdila, že vysoký zájem o její karty mají především hráči a že těžaři ostatně preferují spíše konkurenční architekturu GCN. Jensen Huang také několikrát odmítl, že by těžba měla významný dopad na prodeje karet GeForce, čemuž ovšem neodpovídá to, co se dělo později v roce 2018.

Tehdy se NVIDIA horko těžko zbavovala svých Pascalů, což ovlivnilo i nástup generace Turing a nastal pokles tržeb, jaký firma nezaznamenala od roku 2009 , kdy ale byly příčiny zcela jiné. Tehdy se také prudce propadla hodnota akcií, které se vzpamatovaly až na začátku roku 2020 a někteří investoři na základě toho všeho zažalovali NVIDII s tím, že jim lhala o tom, k jakému účelu slouží její prodávané grafické karty. Bez výhrad můžeme souhlasit pouze s jednou věcí, a to tím, že zájem hráčů o grafické karty je oproti zájmu těžařů mnohem stabilnější. Čili pokud by NVIDIA říkala, že poptávku po kartách zvedají především těžaři, byl by to důvod k velké opatrnosti.

Soudce Haywood Gilliam ovšem dal zapravdu NVIDII a zcela odmítl důkazy protistrany jako nedostatečné k tomu, aby jakkoliv podpořily váhu vznesených obvinění. Dle rozhodnutí soudce žalující strana neprokázala, že by NVIDIA jednala s "vědomou lehkovážností" a že by investory záměrně uváděla v omyl. Žalující strana (především Ironworkers Local 580 Joint Fund) přitom už jednou dostala možnost dodatečně shromáždit další důkazy, přičemž další příležitost už jí soudce neposkytl, čili pře skončila vítězstvím NVIDIE.

My tu ale nyní máme už třetí vlnu a začíná být zřejmé, že oproti ní byla ta druhá jen slabý odvar, neboť nyní už zdaleka nejde jen o těžbu, ale i o krizi výroby v celém polovodičovém průmyslu.

