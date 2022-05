NVIDIA vypustila do světa dokument s podrobnostmi o GH100

NVIDIA už základní specifikace o GH100 do světa dávno vypustila, ale na podrobnosti jsme si museli ještě počkat. Nyní je tu příslušný whitepaper (PDF) , který čítá na 70 stran a popisuje nové verze jader Tensor, architekturu jednotek SM, celou hierarchii GPU, pamětí L2 cache i hlavních HBM, nový NVLink Switch System, využití sběrnice PCIe 5.0 či různé video a I/O funkce. Je toho tak více než pro jeden článek, natož pak aktualitu.

Co se týče výrobního procesu 4N, bohužel se nedozvíme žádné opravdové podrobnosti. Jde prostě o proces firmy TSMC vycházející ze skupiny 5nm technologií, kterým byl vytvořen čip s 80 mld. tranzistorů na ploše 814 mm2, přičemž NVIDIA navíc prozradí jen to, že vlastnosti byly celkově podřízeny dosažení vyšších taktů. Toho by mohlo být dosaženo výměnou za nižší tranzistorovou hustotu, která zde činí cca 98 MTr/mm2, což je skutečně výrazně méně než udávaná maximální hustota procesu TSMC N5 (cca 170 MTr/mm2). To je však pochopitelně jen teoretické maximum, které s praxí nemá nic společného, takže se nedozvíme nic o tom, co a za co tu NVIDIA vyměnila a bohužel tu také ještě ani nemáme informaci o konečných taktech, které by se měly pohybovat kolem 1,8 GHz. Zřejmě je NVIDIA ještě ladí.

NVIDIA Hopper (GH100)

NVIDIA Ampere (GA100) NVIDIA Ampere (GA100)

Víme také, že plný GH100 nese 18432 jader FP32 a po 9216 jádrech FP64 a INT32 vedle jader Tensor 4. generace. Herní čipy Ada by pak měly využívat rovněž novou verzi jader Tensor plus možná i vylepšená RT jádra, ale jak to bude s konfigurací jejich FP32 a INT32, to se ukáže. FP64 v nich ale pochopitelně

nenajdeme.

H100 SXM5 a H100 PCIe se pak liší ve využití pamětí HBM, čili HBM3 je na první verzi s výslednou propustností přes 3 TB/s a kartová verze nese starší HBM2e s dvoutřetinovou propustností. GH100 tu využívá své 6144bitové rozhraní pro šest pamětí HBM s kapacitou 80 GB. Obě verze ale mají svých 50 MB paměti L2 cache, jejíž kapacita umožní méně frekventovanější "návštěvu" pamětí HBM.

NVLink Switch System využívá novou verzi rozhraní NVLink s propustností 900 GB/s pro propojení více akcelerátorů díky využití osmnácti 25GB/s linek. To vychází na 450 GB/s, takže je zřejmé, že NVIDIA mluví o obousměrné 900GB/s propustnosti. V rámci celého systému lze propojit až 256 GPU s celkovou propustností 57,6 TB/s, které pak poskytnou výkon kolem jednoho exaFLOP (Sparse AI FP8).