NVIDIA vypustila na trh RTX 3060 Ti s čipem GA103-200

O kartách GeForce RTX 3060 s GA103-200 se začalo více mluvit na konci ledna. Toto GPU je přitom primárně určeno pro mobilní RTX 3080 Ti a nabízí maximálně 7680 CUDA jader, čili pokud by mělo mít v RTX 3060 jejích 4864 CUDA jader, jednalo by se vskutku o velice osekaný čip, a to o téměř 40 procent.

A tak to dle specifikací od firmy Zotac skutečně dopadlo, neboť následující tabulka mluví jasně. Máme tu GA103-200, čili variantu čipu, jenž byl dosud použit pouze v uvedené mobilní kartě. Výsledných 4864 CUDA jader zcela odpovídá původní verzi GeForce RTX 3060 Ti s GA104-200 (či GA104-202 v LHR verzi) a stejné budou zřejmě i ostatní specifikace. Takty GPU 1410 až 1680 MHz se sice mírně liší (+15 MHz v turbu), ale to už je otázka spíše konkrétního modelu karty, přičemž na 8 GB GDDR6 na 14 Gb/s na pin a 256bitovém rozhraní se nic nemění.

Je tak zřejmé, že NVIDIA se tu jen snaží posílit dodávky karet RTX 3060 Ti pomocí méně povedených GPU GA103 a skutečně nelze očekávat, že by mělo následovat nějaké oficiální představení těchto modelů, zvláště když NVIDIA nepředstavila ani GeForce RTX 3080 12GB, které mají oproti původní verzi více paměti i více CUDA jader v GPU.

NVIDIA GA103

Postupem času bychom se ale snad měli dozvědět alespoň podrobnosti o samotném čipu GA103, jehož velikost je odhadována na 496 mm2, čili o cca 100 mm2 více v porovnání s GA104, ale to může být koncovému zákazníku v podstatě jedno. Je také otázka, zda se nové verze RTX 3060 Ti objeví i jinde než na čínském trhu, odkud přicházejí tyto informace, ale ani to nás nemusí trápit, důležité je především to, jaký dopad na celkovou dostupnost karet RTX 3060 Ti by to mohlo mít.

