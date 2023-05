Nvidia zabránila MSI prodávat jeho kartu GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X

V Číně a na Tchaj-wanu se nedávno objevila nová grafická karta MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X. Takové označení se ale nelíbilo společnosti Nvidia, která požádala MSI produkt stáhnout z prodeje. Problémem je zde totiž slůvko SUPER. Tento přídomek Nvidia používala u některých svých karet (např. u RTX 2060 SUPER) a karta od MSI by s ním mohla evokovat to, že se objevila nová řada RTX 3060 Ti SUPER, tedy ještě něco nad modelem RTX 3060 Ti. To ale není pravdou, jde v zásadě o standardní RTX 3060 Ti, jen je vybavena GDDR6X pamětí s 19Gbps čipy místo standardních 14Gbps.



Takové grafické karty s rychlejší pamětí se začaly objevoval v říjnu minulého roku, jedním z prvních, kdo ji nabídl, byl Asus . V případě MSI je v první řadě s podivem, proč se karta vůbec jmenovala tak, jak se jmenovala . MSI má totiž svou řadu s podobným názvem SUPRIM X a i tento problematický model měl chlazení této řady. MSI se sice mělo snažit změnit název karet na SUPER3X (spojit poslední dvě slova dohromady), ale ani to neprošlo. Pokud se tak pár karet přece jen dostalo k nějakým zákazníkům, budou mít doma docela raritu.