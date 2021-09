NVIDIA začala do RTX 3060 montovat nepovedená GPU GA104

My pochopitelně nemáme přehled o tom, jakou má NVIDIA u Samsungu v případě výroby 8nm GPU Ampere přesnou výtěžnost. Stačil by ale i základní údaj o tom, kolik vad se v průměru objeví na jednom waferu, přičemž vše, co máme, jsou spíše spekulace z minulého roku , kdy se mluvilo o příliš chabé výtěžnosti a dokonce o tom, že NVIDIA kvůli ní zvažuje využití kapacit konkurenční TSMC. To ale byly pochopitelně jen spekulace, nicméně na informacích o nízké výtěžnosti mohlo být přesto něco pravdy a to podporuje i aktuální vydání nových verzí karet RTX 3060, které využívají GPU GA104.