Nvidia záměrně zpomalí RTX 3060 pro těžbu kryptoměn, na oplátku vydá CMP

Situace na trhu grafických karet snad už nemůže být horší. Koupit se dá takřka jen low-end a pokud je k dispozici něco silnějšího, zpravidla si na tom smlsnou těžaři nebo skalpeři. Takové grafiky se pak prodávají někdy i za násobek své původní ceny. 25. února by se měla představit nová Nvidia GeForce RTX 3060, jejíž cena by měla činit 329 USD, ale každému je prozatím jasné, že toho se v dohledné době nedočkáme. Nvidia se ale konečně rozhodla situaci trochu řešit, a to rovnou na dvou frontách. Obě metody cílí na to, aby RTX 3060 nebyla atraktivní pro těžaře. Horší je to se skalpery, kde je otázkou, nakolik se Nvidii podaří odstranit problém s dostupností, a tedy jak moc jim ztíží jejich snahy o výdělek.



Prvně půjde o to, že RTX 3060 bude detekovat algoritmy pro těžbu kryptoměny Ethereum, která tvoří velkou část případů, kdy se GPU používá k těžbě kryptoměn. Pokud k tomu dojde, hashrate se sníží o 50 %, takže taková karta se těžařům až tak moc nevyplatí. Nvidia si nicméně nechce nechat ujít ani trh s kryptoměnami.

Zatímco RTX 3060 se pro těžaře stane neatraktivní, ti budou moci nově využít speciálních GPU určených pro těžbu. Půjde o řadu CMP a celkem má jít o 4 různé modely. 30HX a 40HX se představí ještě v tomto čtvrtletí, 50HX a 90HX pak přijdou na trh v tom druhém. Zatím není jasné, o jaká GPU vlastně půjde, dá se ale předpokládat, že půjde o zmetky při výrobě GPU GeForce, které tak najdou své další využití a nijak neomezí trh s grafickými kartami. Nebudou mít tedy grafické výstupy a mají dosahovat větší efektivity. Budou mít tedy lehce snížené takty i napětí. I tak ale u nejvýkonnějšího modelu můžeme čekat až 320 W.



Ceny souvisejících / podobných produktů: