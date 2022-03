NVIDIA zítra představí své grafické akcelerátory Hopper

Dnes je obvyklé, že je každý při představování nějaké novinky "super excited", zatímco NVIDIA je "hopped up", což je v podstatě to samé z hlediska významu, ovšem nám je zřejmé i to, že firma tím poukazuje i na to, že zítra na GTC 2022 půjde právě o novou generaci GPU akcelerátorů zvanou Hopper. Navíc jde o prezentaci, kterou na sebe vezme sám Jensen Huang, který se obvykle osobně věnuje jen těm nejvýznamnějším novinkám, čili nic jiného to dle těchto informací ani být nemůže.

Hráči mohou být ještě relativně v klidu, i když i Hopper by mohl napovědět, kam se budou ubírat GeForce v rámci generace Ada. Nicméně zde půjde především o GPU pro výpočetní účely a my stále nevíme, zda se NVIDIA nakonec opravdu nerozhoupala k představení svých prvních vícečipových (MCM) GPU řešení. Spekulace o podobě těchto čipů byly letos podivné a pokud by mělo platit, že čip GH100 bude obsahovat až kolem 140 miliard tranzistorů, čili téměř 2,6násobek počtu tranzistorů v Ampere GA100, těžko by to mohl být jen jeden 5nm čip vzhledem k omezení velikosti (reticle limit).

Pokud by Hopper nastoupil jako MCM řešení, mohl by jeden GPU čiplet nabídnout až 144 jednotek SM (Streaming Multiprocessor) po 18432 CUDA jádrech, čili celkově až 288 SM a 36864 CUDA. Jde pochopitelně o plnou konfiguraci, zatímco reálné produkty by mohly mít spíše slabší výbavu.

Vysoce pravděpodobné je snad jen to, že tu půjde o výrobní proces TSMC N5 a že se opět využijí paměti typu HBM, ale zda už půjde o HBM3, nebo stále ještě HBM2e, to se uvidí. Jisté je tak spíše jen to, že NVIDIA má možnost nás zítra překvapit a že si opět dokázala udržet to nejdůležitější pod pokličkou, což se ostatně v případě jejích vlastních AI akcelerátorů zařídí snadněji než v případě herních grafických karet, kde existuje celá řada AIB/AIC firem, odkud mohou informace unikat na veřejnost.

Alespoň se tak máme na co těšit, a to konkrétně na zítřejších 16:00 našeho času.

