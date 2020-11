NVIDIA zprovoznila DLSS v dalších čtyřech hrách pro až 120% nárůst FPS

NVIDIA v rámci druhé verze DLSS nabízí tři úrovně kvality, jejichž nastavení se pochopitelně projeví na výkonu, takže není divu, že ve všech případech testovala na nastavení DLSS Performance. Ve všech případech pak šlo o rozlišení Ultra HD (3840 x 2160), přičemž se kupodivu testovalo na třech různých systémech s procesory Core i7-8700K, Core i9-9900K a Core i9-10900K, ale to je vedlejší.

Call of Duty Black Ops Cold War už podporuje Microsoft DXR ray tracing, který byl také zapnut, ovšem zde jde o technologii DLSS, díky níž se slabší karty i v Ultra HD mohly přehoupnout přes kýžených 60 FPS, a to přinejmenším na 76 FPS v případě RTX 2070 Super. Zajímavé je, že zrovna v této hře neplatí, že RTX 3070 je výkonnostní ekvivalent modelu RTX 2080 Ti, který se nachází někde mezi RTX 3070 a RTX 3080.

F2P titul War Thunder nepodporuje ray tracing, ale to neznamená, že si nemůžeme přilepšit s využitím DLSS, jen lze počítat s nižším nárůstem výkonu. Zde se už i v Ultra HD můžeme s tou správnou výbavou dostat nad 200 FPS, zatímco RTX 3070 už téměř dohnala model RTX 2080 Ti, ale i tak se neprávem ocitla na třetím místě, což NVIDIA v těchto testech zopakovala ještě v titulu Ready or Not (viz níže).

Titul Enlisted také nepodporuje ray tracing a obecně je jako MMO střílečka méně náročný, takže na Ultra HD v průměrných 60 FPS postačí i RTX 2060, ale proč si nepolepšit až na 98 FPS? Výsledky jsou zde velice podobné jako v případě War Thunder, takže i zde platí, že RTX 3070 sotva dohání starou RTX 2080 Ti.

Jinak tomu není ani v případě Ready or Not, chystané hře z prostředí S.W.A.T., která je aktuálně zatím jen v alfaverzi. Už v ní ale podporuje ray tracingem vykreslované odrazy, stíny i ambient occlusion a nyní i DLSS. A bude ho skutečně potřebovat, neboť bez něj je výkon i na RTX 3090 nízký, přičemž s DLSS na Performance si ve 4K zahrajeme i na RTX 2060, ale přesto to bude chtít už něco lepšího.

NVIDIA nyní nabízí DLSS pro celkem 24 titulů:

Amid Evil Battlefield V Bright Memory Call of Duty: Modern Warfare (2019) Control Crysis Remastered Deliver Us The Moon Fortnite Ghostrunner Justice Mechwarrior V: Mercenaries Metro Exodus Minecraft Moonlight Blade Pumpkin Jack Quake II RTX Shadow of the Tomb Raider Stay in the Light Watch Dogs Legion Wolfenstein: Youngblood Call of Duty Black Ops Cold War War Thunder Enlisted Ready or Not

