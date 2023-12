Nvidia zvažuje samostatný ARMový procesor Grace pro servery

ARM v nasazení v datových centrech, serverech a podobných postupně (s občasnými výkyvy) zvyšuje svůj podíl, za což mohou i procesory jako Nvidia Grace, kdy si firmy mohou sestavit svá centra na základě řešení jiných, tedy bez svého vývoje, podobně jako s procesory od AMD nebo Intelu. Tyto produkty Nvidia nabízí jako systémová řešení Grace Superchip, kdy kombinuje dva procesory Grace do jednoho balíčku (2×72 jader, tedy celkem 144), případně jako Grace Hopper, kdy je jedno takové 72jádrové CPU kombinováno s GPU Hopper. A vypadá to, že Nvidia nevylučuje ani další možnost.

Architekturav nasazení v datových centrech, serverech a podobných postupně (s občasnými výkyvy) zvyšuje svůj podíl, za což mohou i procesory jako Graviton od AWS, kdy si firmy vyrábí své vlastní procesory založené na této architektuře. Na trhu jsou ale i řešení jako, kdy si firmy mohou sestavit svá centra na základě řešení jiných, tedy bez svého vývoje, podobně jako s procesory od AMD nebo Intelu. Tyto produkty Nvidia nabízí jako systémová řešení, kdy kombinuje dva procesory Grace do jednoho balíčku (2×72 jader, tedy celkem 144), případně jako, kdy je jedno takové 72jádrové CPU kombinováno s GPU Hopper. A vypadá to, že Nvidia nevylučuje ani další možnost.

Nedávno se totiž CFO Nvidie, Colette Kress, na otázku ohledně dalšího směřování řady Grace včetně možnosti samostatného CPU Grace vyjádřila, že je to pro tento procesor rozhodně jedna z dalších příležitostí. V datových centrech by dle ní samostatné CPU Grace mohlo najít uplatnění, což by mohlo znamenat, že se něčeho takového můžeme dočkat (neznamená to však potvrzení). Šlo by současně o další možné nasazení architektury ARM v serverové oblasti, kde by mohla ukrojit dominantní x86.

Připomeňme ještě, že Grace Superchip má ony dva čipy se 72 jádry ARM Neoverse V2, tedy 144 jader dohromady, přičemž podporuje zhruba 1 TB paměti LPDDR5X. Vyrábí se procesem TSMC 4N, má 2×117 MB L3 cache a kombinovanou spotřebu 500 W.