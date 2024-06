Nvidia zveřejňuje specifikace SFF-Ready pro kompaktní grafiky GeForce i skříně

Moderní grafické karty nabírají na výkonu i spotřebách, což logicky vede k potřebám kvalitnějšího chlazení, což dále vede k větším chladičům, větším rozměrům karet, a ty pak mají problém se vejít do počítačových skříní, zejména těch malých (SFF - Small For Factor). Aby bylo více jasné, která grafická karta se vejde do které počítačové skříně, zavádí Nvidia certifikaci SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards, jenž říká, že se taková karta vejde i do malých počítačových skříní, které získají stejnou certifikaci (označení Compatible With SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards).

Tento program se týká výkonnějších řad GeForce RTX 4070 a vyšších modelů. Pro získání této certifikace je nutné, aby grafická karta měla maximální rozměr 304 mm na délku, 151 mm na výšku (a to včetně místa pro napájecí konektor a zahnutý napájecí kabel, 50 mm na tloušťku (tedy 2,5 slotu). Certifikovaná skříň pak logicky musí naopak nabízet minimální rozměry dostupné pro umístění takové karty, a to konkrétně 312×154,5×50 mm. Pokud budete mít skříň s tímto označením a grafickou kartu, která ho rovněž dostala, budete mít jistotu, že se tam vejde.

Na stránkách společnosti Nvidia se už objevil i seznam grafických karet, které k 2. červnu 2024 těmto požadavkům odpovídají. Celkem jde o 36 modelů od společností Asus, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY a Zotac.

Na webu se rovněž objevil seznam SFF počítačových skříní, které odpovídají těmto minimálním požadavkům. Výrobci grafických karet i skříní jsou nyní v procesu aktualizace produktových stránek v případech, kdy již existující verze produktů odpovídají požadovaným specifikacím.