NZXT H1: elegantní Mini-ITX věž s vlastním zdrojem i CPU chladičem

NZXT H1 má prostý zevnějšek, ovšem uvnitř už na první pohled není tak jednoduchá, ovšem to především díky její výbavě. Výrobce ji nabízí jako malou věž s téměř čtvercovým půdorysem a rozměry 387,7 x 187 x 187,6 mm a hmotností 6,53 kg. A nepůjde pouze o skříň s procesorovým AIO vodním chladičem a výkonným zdrojem, ale také o NZXT BLD H1 Mini PC, což už bude připravený systém s procesorem a grafickou kartou, a to s Core i9-9900K a GeForce RTX 2070 Super.

To vše se může vměstnat do skříně s objemem pouze 13,6 litrů, a to právě i díky tomu, že její součástí je plně modulární zdroj formátu SFX-L s výkonem 650 W a certifikací 80 Plus Gold a desetiletou zárukou. Dále tu je vodní AIO chladič se 140mm ventilátorem na příslušně velkém radiátoru a potřebný adaptér pro zapojení grafické karty do vhodné polohy. Ta tedy nebude přímo ve slotu desky, ale na "kšandě", čili na PCIe riseru. Výběr samotné desky už bude záviset na volbě zákazníka, ostatně vodní chladič má klasický blok s pumpou napojený flexibilními hadičkami, takže v jeho umístění budeme mít jistou volnost.

Z okolních snímků také můžeme poznat, že základní deska bude umístěna na panelu s velkým otvorem uprostřed skříně, ostatně stačí se podívat na polohu vodního bloku na prvním obrázku. To tak znamená, že porty desky budou mířit dolů, takže budou skryté a kabely k nim povedou skrz vykousnutý otvor v prodyšné bočnici, kde máme i konektor pro napájení zdroje.

NZXT H1 je vyrobena ze SGCC oceli a temperovaného skla, nahoře má jeden USB 3.2 typ C plus jeden typu A, 3,5mm konektor pro headset s mikrofonem a vypínač. Záslepky pro karty tu jsou dvě a stejně tolik tu máme 2,5" pozic pro úložná zařízení (pro 3,5" tu není žádná). Karta zabírající až 2,5 slotu může mít délku až 305 mm při výšce 128 mm, anebo délku 265 mm při výšce 145 mm. Výrobce poskytuje na skříň, AIO chladič a PCIe adaptér záruku 3 roky (na zdroj je zmíněných 10 let) a to všechno nabízí za 350 USD. Můžeme pak počítat s tím, že hodnota zdroje a chladiče je cca 250 USD, takže za skříň dáme 100 dolarů, a to v bílém, nebo černém provedení, jak ukazuje poslední obrázek. ​ A kdo se nechce obtěžovat se stavbou počítače s využitím této skříně, tomu NZXT nabízí možnost si zaplatit rovnou celou sestavu. Aktuálně je ale k dispozici pouze jedna možná konfigurace za 2000 dolarů, a to: Intel Core i9-9900K



Nvidia RTX 2070 Super Founder's Edition



Team T-FORCE Vulcan Z 16GB (2 x 8GB) 3200MHz



Intel 660p 1TB M.2 NVMe SSD



Asus ROG Strix Z390-I (Wi-Fi)



Windows 10 Home Zdroj: NZXT

