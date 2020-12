NZXT pozastavuje prodej skříní H1 kvůli obavám o bezpečnost

NZXT H1 jsou vysoké počítačové skříně určené pro sestavy založené na deskách formátu Mini ITX. Nejde však pouze o samotnou skříň, která se skrývá pod tímto produktem. Máme tu také integrovaný napájecí zdroj formátu SFX-L, který nabízí výkon 650 W, 80 Plus Gold a je plně modulární. Vane vítr přímo odtud?

NZXT uvádí, že pozastavuje prodej skříní H1 z obav o bezpečnost, takže to by mohlo ukazovat přímo na zdroj, nicméně tak tomu není a zřejmě se nemusíme obávat, že by nám ten pustil do těla skříně 230 V.

Jde o tzv. PCIe Riser, čili adaptér pro připojení karty do slotu PCIe, který je zde nutný k tomu, aby se do skříně vešla i velká grafická karta. Ta je tu umístěna na výšku a výrobce uvádí, že dva šroubky pro připevnění PCIe Riser ke skříni mohou vyvolat zkrat v PCB. Více se o tomto problému nedozvíme, ale vypadá to prostě tak, že původní šroubky jsou prostě jen příliš dlouhé. Ostatně výrobce svým zákazníkům začal rozesílat "opravnou sadu", kde najdeme prostě jen dva nové šroubky a instrukce, jak jimi nahradit ty staré.



Z toho všeho vyplývá, že kdo je jen trošku šikovný, může si pomoci sám, přičemž sama firma NZXT žádá své zákazníky, aby svůj počítač nezapínali, dokud nezískají nové šroubky a nevymění je. Co jsme se ale vůbec nedozvěděli, je to, kde ony dva tuze nebezpečné šroubky jsou a jaké náhradní by se daly použít ( návod na instalaci PCIe Riseru by nám ale mohl napovědět). Lze si představit, že výrobce toto nesdělil spíše záměrně, aby pak nemusel řešit případy, kdy si někdo svou opravou spíše přivodí problém, než aby vyřešil ten původní. Takže kvůli dvěma šroubkům byl nastartován program výměny ve spolupráci s americkou Consumer Products Safety Commission (CPSC).

Zájemci se mohou případně ozvat na tuto speciálně zřízenou adresu: h1support@nzxt.com.

