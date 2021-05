Objevil se Core-1800, 16jádrový Alder Lake-S s taktem až 4,6 GHz

Core-1800 nevypadá jako finální modelové označení chystaného procesoru, nicméně Intel by opravdu mohl využít už nějaký nový styl. Ostatně Alder Lake jinak můžeme očekávat prostě coby 12. generaci Core, čili Core iX-12XXX a to už je ohraná písnička, zvláště když tato generace nabídne tolik změn a novinek. Půjde o první 10nm procesory pro desktop, které nově využijí (i) paměti DDR5 a také sběrnici PCIe 5.0 a především to budou (krom Lakefield) první procesory Intelu s hybridní architekturou využívající malá a velká jádra. Jde tak o vhodnou příležitost pozměnit styl označování procesorů, ale na to je ještě čas.

Igor Wallossek nám předkládá tento obrázek, na němž najdeme informace o daném procesoru ve steppingu B0 a v podobě ES2, čili druhé revize inženýrských vzorků. To znamená, že takty dosahující až 4600 MHz nejsou konečné a nejspíše ještě porostou, ostatně základních 1800 MHz je opravdu nízká frekvence. A až objevíme zmínku o Alder Lake v podobě QS (Qualification Sample), budeme vědět, že jejich vypuštění se už opravdu blíží, ale i tento obrázek ukazuje, že Intel může opravdu cílit na letošní třetí kvartál.

Dále se nám potvrzuje základní konfigurace s 8 velkými jádry s Hyperthreadingem a 8 malými bez něj, což tak znamená 16C/24T (nebo podrobněji 8C/8c/24T). Turbo je zde nastaveno na nejvyšších 4600 MHz při zatížení 1 či 2 velkých jader, dále klesá na 4400MHz při zatížení 3 či 4 jader a pak je to postupně na 4200 MHz a 4000 MHz při plném zatížení velkých jader.

Ovšem pak tu jsou ještě malá jádra (Atom), která mají vlastní takty, a sice až 3400 MHz (1 až 4 jádra) či 3000 MHz (5 až 8 zatížených jader). Zkrátka a dobře, nová hybridní architektura nám přehled mezi procesory i jejich srovnávání mezi sebou rozhodně neusnadní.

Pokud jde o spotřebu, pak TDP zůstává na dnešních 125 W, což se týká samozřejmě PL1, ovšem PL2 máme na 228 W. To je ovšem hodnota srovnatelná se 65W procesory Rocket Lake-S či Comet Lake-S, čili reálná spotřeba Alder Lake-S by měla být spíše nižší.

Intel by tak měl představit tyto procesory snad ještě ve třetím kvartálu a během čtvrtého vypustit na trh. Teprve také uvidíme, zda budou na trhu spíše doplňovat dnešní Rocket Lake-S (nebo i Comet Lake-S), což je i aktuální strategie firmy AMD, nebo zda Intel přijde s opravdu širokou nabídkou modelů pro všechny cenové hladiny, jako činil doposud, i když v případě Rocket Lake-S už nevyslal na trh opravdu levné modely a raději oprášil staré Comet Lake-S.

Ceny souvisejících / podobných produktů: