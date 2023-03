Objevil se desktopový Radeon RX 6300 s 32W spotřebou a 32bitovými pamětmi

Radeon RX 6300 byl oficiálně představen pouze v mobilní verzi 6300M s 25W TDP, nicméně o desktopové variantě se sice mluvilo, ale nikdy nebyla oficiálně představena. Karta ale skutečně existuje, což ukazují dvě skutečnosti. Tou první je to, že se taková karta objevila v čínském bazaru Goofish, druhým pak to, že se ke kartě povedlo dohledat i specifikace, byť ne u AMD. Vypadá to, že se karta před nějakou dobou přece jen objevila v OEM sestavách, ale bez toho, aniž by AMD kolem něčeho takového dělalo byť sebemenší rozruch. Ono vlastně ani není proč. Jde o naprostý low-end, což dokládá i jméno karty, a specifikace také moc nenadchnou.

Karta Radeon RX 6300 má stejný takt 1512 MHz jako mobilní varianta, není však jasný počet CU a stream procesorů. Mobilní varianta jich má 12, resp. 768, u desktopové se ale zmiňuje spíše 8 nebo 10 CU, resp. 512 nebo 640 stream procesorů. Jsou zde pouhé 2 GB paměti GDDR6 na 32bitové sběrnici, což znamená paměťovou propustnost jen 64 GB/s při taktu 2000 MHz. Karta má jeden výstup HDMI a jeden DisplayPort, spotřeba proti mobilní verzi vzrostla z 25 W na 32 W.