Objevil se ransomware pro Apple macOS, poprvé za poslední 4 roky

Majitelé produktů Apple mají obvykle bezpečnější zařízení než ti, kteří využívají otevřenější platformy s operačními systémy Microsoft Windows v případě počítačů nebo Google Android v případě smartphonů. To ale rozhodně neznamená, že jde o nedobytný systém a že pro něj neexistují viry. V případě systému Apple macOS tu máme po dlouhých 4 letech další případ vyděračského malwaru, který známe také jako ransomware. Zajímavostí je také to, že jde o doposud teprve čtvrtý případ ransomwaru vytvořeného pro tento operační systém.

Nový ransomware koluje na ruských torrentových fórech a maskuje se do instalačních souborů aplikace Little Snitch, která slouží k monitorování a filtrování síťového provozu. Zatímco tvůrci si dali hodně práce s přesvědčením uživatelů, že jde o legitimní verzi softwaru, což vzbudí méně podezření a větší šanci, že uživatel spustí instalační soubor, podstatně horší (a pro uživatele lepší) je to se samotnou funkcí ransomwaru. V Malwarebytes si s malwarem trochu pohráli, studovali ho a zjistili, že kupodivu není příliš spolehlivý, což snižuje jeho škodlivost.

Mnohdy ani nezačal šifrovat soubory, případně ho k tomu výzkumníci museli dokonce až přemlouvat několika restarty počítače nebo hrátkami se systémovým časem. Pokud už začne šifrovat soubory, docela snadno se prozradí, neboť počítač začne vyhazovat chybové hlášky při snaze ransomwaru o šifrování některých důležitých souborů operačního systému. Prý se už objevili uživatelé, kteří měli tolik "štěstí", že se ransomware dostal až do fáze, kdy byl schopen zobrazit hlášku se žádostí o výkupné, výzkumníkům se toto ale nepovedlo replikovat. Nicméně to, že tento ransomware není zrovna moc spolehlivý (což je dobře), neznamená, že by si uživatelé neměli dávat pozor a je jedno, zda mají macOS, Windows nebo jakýkoli jiný systém.

