Objevil se zapomenutý Radeon RX 6900 XTX s vodním chladičem

Bavit se budeme o kartě Radeon RX 6900 XTX, čili o absolutním desktopovém hi-endu nové generace, který ovšem nikdy nebyl představen, a tak ani vypuštěn na trh. Připomenout nám může vrchol řady Vega, čili Radeon RX Vega 64 Liquid, neboť ten byl vybaven stejným GPU jako řadové Vegy 64, ale díky vodnímu chlazení na vyšších taktech.

AMD Radeon RX 6900 XTX má v podstatě stejné provedení jako zmíněná Vega 64 Liquid, neboť jde o kartu, z níž odvádí teplo AIO vodní chladič do radiátoru, který vypadá na klasickou 120mm verzi určenou pro instalaci na zadní ventilátorovou pozici skříně.

Dva snímky tohoto Radeonu se objevily na serveru Weibo (via VideoCardz ) a zcela jasně ukazují kartu, jejíž chladič ji svým designem zařazuje do aktuální generace a ukazuje se tu také přídavné napájení pomocí dvou 8pinových konektorů PCIe. To znamená, že karta může být napájena maximálně 375 W, ovšem reálné TBP bude pochopitelně nižší a konkrétní hodnotu neznáme. Radeon RX 6900 XT má TBP 300 W, čili 6900 XTX by mohla mít tuto hodnotu někde mezi 300 a 350 W.