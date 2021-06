Objevila se patice Intel LGA 18xx, pro co bude určena?

AMD a Intel nám tak chystají další možnost si něco neustále plést, neboť Intel pro desktopové Alder Lake využije patici LGA 1700, zatímco nástupce pro AM4 bude v podobě LGA 1718, která tak bude mít jen o 18 pinů více. Na druhou stranu jí budeme moci říkat prostě jen AM5 a ta se dle očekávání uplatní při nástupu procesorů Zen 4 Raphael.

Leaker @momomo_us nyní ale zveřejnil, že Intel si už nejspíše chystá také další patici LGA, která bude mít alespoň o 100 pinů více, a přitom má být evidentně stejně velká, na což ukazuje právě univerzální plastový kryt.

Je také jasné, že pokud má patice LGA 18xx v dohledné době nastoupit, pak to bude nejdříve v rámci generace Meteor Lake. Právě ta už byla Intelem potvrzena coby 7nm generace procesorů využívajících více čipů pospojovaných pomocí technologie Foveros a mělo by jít o Core 14. generace následující až po Alder Lake a jejich refreshi Raptor Lake. Čili na ně si ještě počkáme, a to přinejmenším do roku 2023.

Právě přechod na nový výrobní proces a především na vícečipové provedení ukazuje, že by mohla být zapotřebí i nová patice. O LGA 1800 či 18xx už také ve spojení s Intelem mluvil Igor Wallossek , který uvedl, že Intel má pro ni i LGA 1700 nový montážní systém, což rovněž naznačuje, že fyzické rozměry a provedení obou patic budou podobné či přímo stejné.

Dle Wallosseka jde pouze o trošku odlišné rozteče mezi otvory v základní desce, což se ale právě dělá kvůli tomu, aby někoho nenapadlo používat staré chladiče (či staré montážní mechanismy chladičů) na nových paticích, neboť tam by kupříkladu nemusely mít dostatečně silný přítlak na procesor. Čili i dle toho je zřejmé, že LGA 1700 a LGA 18xx si budou velice podobné.

A když už jsme u chladičů a procesorových patic, pak tu máme ještě jednu zprávu z firmy Noctua. Ta zčistajasna upravila svou roadmap, která nově nese pro třetí letošní kvartál procesorové chladiče pro LGA 4189. To znamená procesory Intel Xeon Cooper Lake-SP nebo Xeon Ice Lake-SP, protože jak dobře víme, právě i Ice Lake-SP už začínají být dostupné i na volném trhu s potřebnými základními deskami . Je přitom pravděpodobné, že půjde spíše o dobře známé modely chladičů, které jen dostanou potřebný montážní mechanismus.

