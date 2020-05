Objevuje se info AMD Ryzen 9 4900U: 16 vláken a 15W TDP

Další z novinek, která se na nás nejspíš valí z dílen společnosti AMD, je výkonný mobilní procesor AMD Ryzen 9 4900U. Ten by mohl doplnit již známý procesor Ryzen 9 4800U a být novou vlajkovou lodí úsporné řady procesorů 4000U. Zároveň se ale stále objevují dohady, že by mohlo jít o procesor, který sice byl původně označen jako 4900U, ale posléze byl zrušen a nyní je znám jako 4800U. Faktem totiž je, že nový únik (o který se postaral TUM_APISAK) nenaznačuje výraznější rozdíly proti 4800U a potvrzuje většinu informací z dřívějších úniků. Procesor byl objeven v databázi benchmarku 3DMark a byl proveden na základní desce AMD Majolica-RN.



Tento 7nm procesor s architekturou Zen 2 by tak měl být 8jádrovým CPU s podporou 16 vláken. Zůstat má základní frekvence jen 1,8 GHz, nicméně Boost frekvence má dle úniků vzrůst ze 4,2 GHz na 4,3 GHz (resp. z původních 4,3 GHz u 4900U mohl být snížen o 100 MHz a společností AMD pak uveden jako 4800U). Dále se hovoří o přítomnosti GPU Vega 8, jejíž frekvence má činit 1750 MHz. Podobný takt GPU by měly mít i desktopové verze procesorů . Toto vše má procesor nabízet při velmi nízké 15W TDP, konfigurovatelná by měla být na 12 W i 25 W. Kdy a zda se vůbec tento procesor objeví, to ukáže až budoucnost.