Objevuje se info o hybridních AMD Ryzen 8000 Strix Point: mobilních 12 jader a 45W TDP

Společnost AMD vyrábí dvě řady mobilních procesorů, jedny pomocí chipletové architektury s CCD a I/O chipletem (Dragon Range) a druhé jako APU, kdy je vše kombinováno do jediného čipu (Phoenix). Nástupcem Phoenixů má být Ryzen 8000 s označením Strix Point a tato řada bude dále rozvíjet hybridní koncepci procesorů. Na rozdíl od Intelu, kde se jádra liší i architekturou, tedy schopnostmi, frekvencemi a dalšími vlastnostmi, u AMD by až tak zásadní rozdíly být neměly. Jak klasická jádra s architekturou Zen 5, tak i menší Zen 5c si mají zachovávat stejnou instrukční sadu i podporu SMT, rozdíly budou v detailech jako velikost cache paměti a možná i frekvence, ačkoli to není jisté. Poslední úniky totiž hovoří o stejných taktech.

Nedávno unikly dva screenshoty ( wccftech.com ) z aplikací CPU-Z a HWiNFO, které se měly týkat právě těchto procesorů Strix Point. Konkrétně šlo o 12jádrový procesor, který měl 4 výkonná P-Core a 8 "úsporných" E-Core. Celkem měl tedy oněch 12 jader, a protože u AMD i E-Core podporují SMT, zvládal 24 vláken. Aplikace byly z nových procesorů trochu zmatené, ale v zásadě se obě dvě shodly, že procesory budou mít 48 kB datové L1 cache a 32 kB instrukční L1 cache na jádro. CPU-Z nicméně vidělo jen jedno základní jádro, kde také přidalo informaci o frekvenci 3,0 GHz, zatímco HWiNFO blouznilo o frekvencích téměř 9 GHz.

Pokud jde o L2 cache, víme, že P-Core budou mít 1 MB na jádro. Otázkou jsou E-Core (Zen 5c), kde HWiNFO hovořilo o celkem 2 MB na všech 8 jader, což by znamenalo malou 256kB L2 cache na jádro. V případě L3 cache CPU-Z tvrdilo 16 MB, HWiNFO naopak 8 MB. Procesor byl vyroben 4nm technologií a měl 45W TDP, což je na 12jádrový čip dobrá hodnota. Dále víme, že Strix Point by měl mít grafiku RDNA 3.5 s 8 WGP (16 CU, 1024 stream procesorů), což by mělo zajistit docela solidní grafický výkon.