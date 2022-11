Objevují se ceny Ryzenů bez "X", např. Ryzen 9 7900 má být za 429 USD

O chystaných procesorech AMD Ryzen 7000 bez přídomku X jsme už mluvili několikrát. Nyní se dozvídáme také údajné ceny, za které by měly zamířit do obchodů. Konkrétně jde o modely Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 a Ryzen 5 7600. Ve všech třech případech má jít o 5nm procesory s architekturou Zen 4 a minimálně ty slabší by měly mít 65W TDP. Tvrdí se, že by to mělo platit i u 12jádrovémo modelu Ryzen 9 7900, ale to teprve uvidíme. Osobně bych asi tak optimistický nebyl.



Ryzen 9 7900 by tedy měl být 12jádrovým CPU s podporou 24 vláken. Základní takt je neznámý, ale Boost by měl vrcholit hodnotou 5,4 GHz. Připomeňme, že 7900X má tyto hodnoty 4,7/5,6 GHz. Zůstat mu má 76 MB cache paměti, tedy 12 MB L2 cache a 64 MB L3 cache. Hovoří se o ceně 429 USD, což je mezi 399 USD 8jádrového modelu 7700X a 549 USD u 7900X. Teď s probíhajícími akcemi Black Friday se ceny dost těžko odhadují (otázkou je, zda jsou nedávné slevy trvalé nebo ne, proto uvedu ceny s ohledem na dnešní stav i stav před slevami). Tato částka by při dnešních hodnotách vycházela na 11.000 Kč s DPH (resp. na předslevových 12.500 Kč).

Ryzen 7 7700 má 8 jader a 16 vláken, základní takt se má pohybovat na hranici 3,8 GHz a Boost na 5,3 GHz (7700X má 4,5/5,4 GHz). Zůstane tu 40 MB cache v podobě 8 MB L2 cache a 32 MB L3 cache. Cena 329 USD se má opět vklínit mezi výkonný ménějádrový model 7600X za 299 USD a výkonnější 8jádro 7700X za 399 USD. Po přepočtu tu hovoříme o pravděpodobné částce 8300 Kč s DPH (před slevou asi 9300 Kč).

Nakonec je tu ještě Ryzen 5 7600 s 6 jádry a 12 vlákny. Tady se hovoří o základní frekvenci 3,8 GHz a Boostu 5,1 GHz (7600X má 4,7/5,3 GHz). 38 MB cache je rozděleno na 6 MB L2 cache a 32 MB L3 cache. Cena by se měla dostat na 229 USD (7600X je za 299 USD). Přepočteme-li to na koruny dle dnešních cen v českých obchodech u již prodávaných procesorů, vychází nám to na cca 5700 Kč s DPH (před slevami na cca 6400 Kč).