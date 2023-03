Objevují se první fotky základních desek s AMD A620

Platforma Socket AM5 zatím AMD moc radosti svými prodeji nedělá. Procesory, základní desky i paměti jsou stále spíše dražší a zájem o ně je tak jen vlažný. Nejlevnějším procesorem je Ryzen 5 7600 za necelých 6000 Kč, a to stále není zrovna málo. Ani základní desky nepatří k nejlevnějším, to by se ale mělo změnit s příchodem chipsetu AMD A620. Na internetu se objevily první fotky základních desek s tímto chipsetem, konkrétně to bylo na serveru VideoCardz.com a šlo o základní desku ASRock A620M-HDV/M.2.



Jde o desku formátu Micro-ATX s jedním slotem PCIe Gen4 x16, dvěma PCIe x1 a dvěma sloty pro paměti DDR5. Nechybí ani jeden slot pro M.2 SSD (Hyper M.2). Zajímavostí je M.2 slot pro Wi-Fi kartu. Dále tu vidíme pouhé dva porty SATA 6Gbps a pokud jde o grafické výstupy, je tu DisplayPort i HDMI. Vzadu je čtveřice portů USB-A. dokonce i jeden USB-C a nechybí také ethernetová přípojka.