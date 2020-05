Objevují se zmínky o 8jádrových desktopových APU AMD Ryzen Renoir

Společnost AMD chystá rozšíření nabídky svých procesorů o nová desktopová APU. Ta nynější zatím končí na 4jádrových modelech (4C/8T u Ryzenu 5 3400G), což je pro mnohé málo a uvítali by i modely s větším počtem. Brzy se to zájemcům patrně splní, neboť se objevují úniky zmiňující nová APU, která by měla mít až 8 jader. Konkrétně by mělo jít o desktopové verze APU Ryzen Renoir, které známe z nových notebooků. O únik se postaral TUM_APISAK, který má na svědomí už několik jiných (a obvykle docela přesných) úniků.



Hovoří o APU s 8 jádry a podporou 16 vláken, přičemž základní takt má činit 3,0 GHz, Boost pak dosahoval v testech 3,95 GHz (v průměru). Procesor byl totiž spatřen v jednom benchmarku provedeném na základní desce ASRock s chipsetem B550. Další úniky má na svědomí _rogame, který rovněž hovoří o 8jádrových APU, přičemž jedno z nich má mít základní takt 3,0 GHz (to by napovídalo stejný model), druhé pak dokonce 3,5 GHz. Integrované GPU má dle těchto informací běžet na frekvenci 1,75 GHz. Pokud jde o počet výpočetních jednotek, ten se prozatím neví.

AMD Eng Sample: 100-000000149-40_40/30_Y

AM4, 1 CPU, 8 cores, 16 threads

Base clock 3 GHz, turbo 3.95 GHz (avg)



Asrock B550 Taichihttps://t.co/a5aO2qvl9e — APISAK (@TUM_APISAK) May 7, 2020

Ceny souvisejících / podobných produktů: