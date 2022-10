Objevují se zmínky o mobilní Ada Lovelace: GeForce RTX 4000 Laptop

Společnostpřed několika týdny představila grafickou architekturu Ada Lovelace , která přinesla výrazně vyšší výkon a efektivitu. Zatímco na svůj vstup do desktopového mainstreamu a low-endu pořád ještě čeká, totéž se kompletně týká i mobilního segmentu. A právě zde se ukazují další úniky, které naznačují, co by nás mohlo u notebooků blízké budoucnosti čekat. Pochopitelně nejde o oficiální informace, takže je potřeba je brát trochu s rezervou.