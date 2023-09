Objevují se zmínky o Radeonu RX 7600 XT, má mít 10 GB nebo 12 GB paměti VRAM

AMD patrně chystá další kartu do mainstreamu, která by nemusela být zrovna nezajímavá. Zatímco Radeon RX 7600 docela boduje příznivou cenou, ale ne zrovna vysokým výkonem a docela vysokou spotřebou ve srovnání s kartami Nvidie, mezi ním a Radeonem RX 7700 XT je stále dost velká díra. Zatímco RX 7600 má 32 CU, RX 7700 XT jich má 54, a to je dost velký skok. Kolik jich bude mít připravovaný Radeon RX 7600 XT, to nevíme, jisté ale je, že se tyto karty objevily v databázi od Eurasian Economic Commission (EEC), a to konkrétně modely společnosti PowerColor. Objevily se tu rovnou čtyři, jde o RX7600XT 10G-F, RX7600XT 10G-L/OC, RX7600XT 12G-F a RX7600XT 12G-L/OC.



Tyto údaje napovídají, že by se Radeon RX 7600 XT měl nabízet ve dvou paměťových konfiguracích s 10 GB a 12 GB paměti, což je příjemnou změnou proti 8 GB, které má základní verze RX 7600. Ve své třídě by šlo o dostatečnou kapacitu, která asi nikoho moc neurazí.

Velkou otázkou je ale paměťová sběrnice. Proslýchá se, že čip Navi 33 je omezen na 128bitovou sběrnici, takže to by znamenalo omezení dokonce na 80bitovou, resp. 96bitovou sběrnici. Něco takového by ale pro vyšší modely bylo hodně divným krokem, takže se nabízí další možnost, že Radeon RX 7600 XT ve skutečnosti využije hodně ořezaný čip Navi 32, což by mělo umožnit 160bitovou sběrnici u 10GB verze a 192bitovou u 12GB varianty.

Další otázkou je cena. RX 7600 je za 269 USD, RX 7700 XT za 449 USD, takže se nabízí různé možné varianty od 299 přes 329 až po 349 USD podle toho, jak výkonný čip tu vlastně najdeme (zda vedle větší paměti vůbec bude mít více CU než RX 7600, a pokud ano, tak o jak moc).