Ochranná známka 3D V-Cache naznačuje její využití v budoucích GPU

Na to ukazuje například i Greymon55 , který píše o 3D Infinity Cache na chystaných čipech AMD Navi 31 (N31) a už dříve bylo jasné, jakým směrem AMD směřuje, když se začalo spoléhat na velkou Infinity Cache, která v moderních Radeonech dohání to, co ztrácí paměťový subsystém.





Dá se také odhadovat, že AMD bude implementovat V-Cache na nová GPU podobně jako na čipletech Zen 3+, čili využije tu část čipu, která se zahřívá nejméně. To samozřejmě nebudou samotné shadery, jakož to nejsou v případě CPU čipletů ani jádra, ale spíše právě rovněž L3 cache, která je součástí samotného GPU, případně snad jiné tepelně méně ztrátové oblasti.

Samozřejmě ale nevíme, zda základní GPU vůbec bude mít nějakou svou cache, čili zda ta celá náhodou nebude v samostatném vrstveném čipu, ale to už jsou z dnešního pohledu jen detaily, na něž budeme zvědaví spíše až poté, co nová GPU přijdou na trh. Jak ukazuje pohled na dnešní Navi 21, bude tu také záležet na umístění L3 cache v samotném GPU, která je na rozdíl od Zen 3 čipletů roztahaná ve dvou úzkých proužcích (znázorněné modře). Navi 31 by tak mělo být rozvrženo jinak, pokud by se měla Infinity Cache vrstvit ve stylu Zen 3+.

Dnešní Navi 21 přitom nesou 128 MB Infinity Cache s propustností 1664 GB/s, čili implementace až 512 MB této paměti v Navi 31 vypadá s využitím vrstveného čipu vcelku reálně a pak by si i mnohem výkonnější Radeony mohly skutečně stále vystačit s 256bitovou sběrnicí pro GDDR6, i když už na 18 Gb/s na pin (celkových 576 GB/s).



AMD přitom v případě své značky 3D V-Cache mluví konkrétně i o kategorii grafických čipů, kterou pak v dalším popisu mnohokrát opakuje, a to samozřejmě krom CPU či SoC. Počkejme si ale také na to, v jaké podobě dorazí V-Cache do světa procesorů pro PC, respektive jaké konkrétní produkty AMD nabídne a kolik ty budou stát. To nám totiž napoví, zda bude stejná technologie masově využitelná i na grafických kartách, kde lze počítat s ještě vyššími kapacitami.

