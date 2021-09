Ohebné křemíkové solární články CIGS dosahují už 21,4% účinnosti

Vývoj solárních článků probíhá na mnoha frontách. Pevné solární panely na křemíkové bázi se už blíží svému teoretickému maximu a podle švýcarské laboratoře Empa dosud nejlepší takové články dosahují až 26,7% účinnosti. Mnoho týmů to nyní zkouší s perovskitovými články, které jsou obvykle citlivé na jiné vlnové délky, což umožňuje i jejich kombinaci s křemíkovými a vzniku tandemových (hybridních) panelů. Zpravidla mohou být ohebné, a i proto se nadále vyvíjí křemíkové články, které by nabízely tutéž vlastnost. Dle Empa ale mají takové články nižší účinnosti. Jak to ale vypadá, ta se už dostává na velmi zajímavé hodnoty.

Vědcům v Empa se povedlo vytvořit ohebné články typu CIGS (tedy Cu(In,Ga)Se2 využívající měď, indium, galium a selen), které dosahují maximální účinnosti 21,38 %. To není zas tak velký rozdíl proti nejlepším pevným variantách a je to v zásadě srovnatelné s těmi běžnými. Výsledek byl prezentován na 38. ročníku konference EU PVSEC a byl nezávisle ověřen institutem Fraunhofer v Německu. Nové články byly vyráběny metodou nízkoteplotního odpařování na polymerovém filmu. Vypadá to také, že jsou stabilní a efektivita se po několika měsících nezměnila.

