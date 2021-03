Omezení těžby na RTX 3060 se řeší pomocí atrap pro HDMI

Čili daný omezovač sleduje i to, zda je karta používána pro svůj původní účel, čili jako grafická karta, na niž je napojený monitor, což pochopitelně v těžebním rigu obvykle neplatí. Pak ovšem stačí do karet nastrkat atrapy pro rozhraní HDMI, což vyžaduje investici cca 5 eur na kartu a dané omezení rázem zmizí, tedy v případě využití ovladačů GeForce 470.05.

To řádně vyzkoušeli už těžaři v Jižní Koreji (via @harukaze5719 ), kteří využili na jedné desce celkem čtyři GeForce RTX a do každé zasunuli jednu HDMI atrapu, zatímco monitor byl ve skutečnosti připojen na základní desku. Ti také mohli potvrdit, že tímto způsobem omezení zmizí a každá z karet poskytuje při těžbě Etherea plný výkon. Nicméně v případě použití ještě více karet v jednom systému bude omezení nejspíše platit dál, neboť každá karta musí být zapojena alespoň pomocí osmi linek rozhraní PCIe. To je vedle zapojeného monitoru evidentně další podmínka, při jejímž nesplnění se omezovač výkonu rovněž aktivuje.