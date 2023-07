Omezuje AMD vývojáře v podpoře DLSS ve hrách, které sponzoruje?

Jako uživatel vždy rád vidím, když dochází k nasazování technologií, které dávají smysl a nějakým způsobem buď vylepší herní zážitek (např. zlepšením grafiky), nebo pomohou zvýšit výkon. A právě o zlepšení výkonu jde v případě technologií jako DLSS od Nvidie, FSR od AMD nebo nejnověji XeSS od Intelu. Největší náskok má v tomto ohledu Nvidia s DLSS (aktuálně již ve třetí verzi s názvem DLSS 3) už jen proto, že s tím přišla na trh jako první, což znamená i více zpětné vazby od uživatelů (hráčů) a herních vývojářů, kteří tak měli více času na získávání zkušeností ohledně implementace. Her s podporou DLSS je tak dnes mnohem více než těch, které by umožňovaly využití FSR nebo XeSS. DLSS nebo FSR přitom nejsou žhavé novinky, o kterých by se nic nevědělo. Za dobu od jejich příchodu o nich vzniklo už velké množství článků nebo videí a dočkali jsme se i řady různých komentářů od herních vývojářů. Díky tomu lze zjednodušeně říci, že implementace DLSS a zároveň FSR není z hlediska pracnosti něco, co by si mohla dovolit jen ta největší herní studia. Když už se přidává podpora jedné této technologie, podpora té druhé není z hlediska potřebného úsilí něco o tolik pracnějšího, přestože je třeba uvést, že samotná implementace FSR je jednodušší než DLSS a že z DLSS mohou mít přínos jen uživatelé grafických karet Nvidia – zde se dostáváme k otázce, která technologie poskytuje lepší výsledky, na což se už názory mohou rozcházet, ale s ohledem na odlišný princip fungování se zkrátka nedá říci, že by FSR obecně poskytovalo vyšší výkon při srovnatelné nebo dokonce lepší kvalitě obrazu než DLSS (když už, tak spíše naopak). Pokud jde o XeSS od Intelu, to je zatím stále něco relativně nového a navíc nelze říci, že by grafické karty od Intelu nějak uspěly, aby měly mít své místo na trhu jisté.

Dalo by se tak ještě pochopit, že by některé nově vydávané hry podporovaly jen DLSS a nic dalšího právě z důvodu méně zkušeností vývojářů s ostatními technologiemi. Ale nedává moc smysl, aby nově vydávané hry podporovaly jen FSR a už nikoli DLSS. Přitom k tomu dochází ne v nějakých menších hrách, ale naopak u těch velkých i od největších herních vývojářů (AAA produkce), které AMD sponzoruje, viz Far Cry 6 od Ubisoftu z konce roku 2021 nebo Star Wars: Jedi Survivor od EA, což je pouze 2 měsíce stará hra, jež navíc využívá Unreal Engine 5, u kterého by možnost přidání podpory DLSS neměla být nic složitého. A jak takových her přibývá, přitahuje to více pozornosti. Ať už si o Nvidii může kdokoli myslet cokoli, faktem je, že jako uživatel nepozoruji, že by docházelo z její strany k nějakému omezování implementace jiných upscaling technologií. Ale naopak vnímám, že u některých velkých her, které si chci užít a kde bych čekal, že budu mít zkrátka k dispozici na výběr z těch nejnovějších technologií, podpora DLSS nelogicky zcela chybí. Přitom je dobře známé, jak intenzivně Nvidia technologii DLSS prosazuje, a to jak v marketingu směrem ke koncovým uživatelům (hráčům), tak směrem k herním vývojářům. Srovnání sponzorovaných her, zdroj wccftech:

Vydání hry Název hry Partner Podpora FSR Podpora DLSS 28. 4. 2023 Star Wars: Jedi Survivor AMD 28. 4. 2023 - 21. 4. 2023 Dead Island 2 AMD 21. 4. 2023 - 28. 3. 2023 Last of Us Part 1 AMD 28. 3. 2023 28. 3. 2023 23. 3. 2023 Resident Evil 4 Remake AMD 23. 3. 2023 - 24. 1. 2023 Forspoken AMD 24. 1. 2023 24. 1. 2023 2. 12. 2022 The Callisto Protocol AMD 2. 12. 2022 - 19. 10. 2022 Uncharted: Legacy of Thieves Collection AMD 19. 10. 2022 19. 10. 2022 23. 8. 2022 Saints Row AMD 29. 11. 2022 - 25. 5. 2022 Sniper Elite 5 AMD 25. 5. 2022 - 15. 11. 2021 Halo Infinite AMD - - 14. 10. 2021 Deathloop AMD Ano Ano 14. 10. 2021 The Riftbreaker AMD Ano - 7. 10. 2021 Far Cry 6 AMD 7. 10. 2021 - 7. 5. 2021 Resident Evil Village AMD 19. 7. 2021 - 23. 11. 2020 World of Warcraft Shadowlands AMD - - 12. 11. 2020 Godfall AMD Ano - 10. 11. 2020 Assassin's Creed Valhalla AMD Ano - 5. 11. 2020 Dirt 5 AMD Ano - 7. 8. 2020 Horizon Zero Dawn AMD Ano Ano 16. 4. 2019 World War Z AMD Ano -

Vydání hry Název hry Partner Podpora FSR Podpora DLSS 6. 6. 2023 Diablo IV Nvidia 6. 6. 2023 6. 6. 2023 25. 5. 2023 The Lord of the Rings: Gollum Nvidia 25. 5. 2023 25. 5. 2023 2. 5. 2023 Redfall Nvidia 2. 5. 2023 2. 5. 2023 20. 2. 2023 Atomic Heart Nvidia 20. 2. 2023 20. 2. 2023 15. 2. 2023 Returnal Nvidia 15. 2. 2023 15. 2. 2023 2. 12. 2022 Need for Speed Unbound Nvidia 2. 12. 2022 2. 12. 2022 1. 12. 2022 Marvel's Midnight Suns Nvidia

1. 12. 2022 1. 12. 2022 30. 11. 2022 Warhammer 40K Darktide Nvidia 30. 11. 2022 30. 11. 2022 18. 11. 2022 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Nvidia 18. 11. 2022 18. 11. 2022 3. 11. 2022 WRC Generations Nvidia - 3. 11. 2022 27. 10. 2022 Sackboy: A Big Adventure Nvidia - 27. 10. 2022 18. 10. 2022 A Plague Tale: Requiem Nvidia - 18. 10. 2022 4. 10. 2022 Dakar Desert Rally Nvidia - 4. 10. 2022 8. 9. 2022 Steelrising Nvidia 8. 9. 2022 8. 9. 2022 30. 8. 2022 Destroy All Humans! 2 - Reprobed Nvidia 30. 8. 2022 30. 8. 2022 12. 8. 2022 Marvel's Spiderman Remastered Nvidia 12. 8. 2022 12. 8. 2022 1. 7. 2022 F1 22 Nvidia 1. 7. 2022 1. 7. 2022 19. 5. 2022 Vampire: The Masquerade - Swansong Nvidia - 19. 5. 2022 13. 5. 2022 Evil Dead: The Game Nvidia - 13. 5. 2022 30. 3. 2022 Death Stranding Directors Cut Nvidia 28. 9. 2022 30. 3. 2022 25. 3. 2022 Ghostwire Tokyo Nvidia Ano 25. 3. 2022 1. 3. 2022 Shadow Warrior 3 Nvidia Ano 1. 3. 2022 8. 2. 2022 Sifu Nvidia - 8. 2. 2022 4. 2. 2022 Dying Light 2 Stay Human Nvidia Ano 4. 2. 2022 20. 1. 2022 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Nvidia - 20. 1. 2022 22. 11. 2021 Farming Simulator 22 Nvidia Ano 22. 11. 2021 12. 11. 2021 Bright Memory: Infinite Nvidia Ano 12. 11. 2021 9. 11. 2021 Forza Horizon 5 Nvidia Ano 9. 11. 2021 9. 11. 2021 Jurassic World Evolution 2 Nvidia - 9. 11. 2021 26. 10. 2021 Marvel's Guardians of the Galaxy Nvidia 11. 2. 2022 26. 10. 2021 12. 10. 2021 Back 4 Blood Nvidia Ano 12. 10. 2021 6. 10. 2021 Battlefield 2042 Nvidia - 6. 10. 2021 30. 9. 2021 Hot Wheels Unleashed Nvidia Ano 30. 9. 2021 12. 8. 2021 Naraka: Bladepoint Nvidia - 12. 8. 2021 29. 7. 2021 The Ascent Nvidia - 29. 7. 2021

Novináři z wccftech požádali obě společnosti o vyjádření, zda nějakým způsobem omezují implementaci konkurenčních upscaling technologií u her, které sponzorují.





Odpověď od Nvidie: NVIDIA does not and will not block, restrict, discourage, or hinder developers from implementing competitor technologies in any way. We provide the support and tools for all game developers to easily integrate DLSS if they choose and even created NVIDIA Streamline to make it easier for game developers to add competitive technologies to their games.

NVIDIA žádným způsobem neblokuje, neomezuje, neodrazuje ani nebude bránit vývojářům v implementaci konkurenčních technologií. Poskytujeme podporu a nástroje všem vývojářům her, aby mohli snadno integrovat DLSS, pokud se rozhodnou, a dokonce jsme vytvořili NVIDIA Streamline, abychom vývojářům her usnadnili přidávání konkurenčních technologií do jejich her.

Odpověď od AMD:

To clarify, there are community sites that track the implementation of upscaling technologies, and these sites indicate that there are a number of games that support only DLSS currently ( for example, see link ).

AMD FidelityFX Super Resolution is an open-source technology that supports a variety of GPU architectures, including consoles and competitive solutions, and we believe an open approach that is broadly supported on multiple hardware platforms is the best approach that benefits developers and gamers. AMD is committed to doing what is best for game developers and gamers, and we give developers the flexibility to implement FSR into whichever games they choose.