Onexplayer Mini AMD: konzole do ruky s APU Ryzen a Windows 11

Onexplayer Mini AMD lze tak brát i jako potenciálně mnohem dostupnější alternativu pro konzoli Steam Deck. Pokud se dnes někdo rozhodne koupit si Steam Deck, musí akceptovat, že na ni bude buď čekat, a to velice dlouho, anebo zaplatí přemrštěnou cenu u scalpera, kteří prodávají i rezervace třeba na kusy s dodáním v druhém kvartálu. Anebo si tedy můžeme pořídit Mini AMD či už dříve představenou Aya Neo NEXT.

Původní model Mini je přitom založen na Core i7-1195G7 generace Tiger Lake, takže z hlediska her vypadá Ryzen 7 5800U jako lepší volba, i když ještě lepší by byl pochopitelně model ze 6. generace s RDNA 2. Steam Deck je ostatně založen na APU, které na rozdíl od 5. generace Ryzenů nevyužívá nejnovější jádra Zen 3, ale Zen 2, ale zato má ve výbavě právě iGPU RDNA 2, které je v případě účelu (hry) mnohem významnější. Ryzen 7 5800U to má tedy s výbavou Zen 3 a iGPU Vega opačně.

Na nějakou podobnou konzoli s Ryzenem 6000 si ještě počkáme, ostatně jde o horké novinky, které se teprve dostávají na trh, takže nešlo počítat s tím, že Onexplayer už jedno z nových APU rovnou využije.

Máme tu tak alespoň Ryzen 7 5800U, 15W úsporný procesor s osmi jádry s SMT a takty až 4,4 GHz, který je vybaven grafikou Vega 8 na taktu až 2 GHz. Grafickému výkonu dále pomůže vysoko taktovaná paměť LPDDR4X-4266 se 16 GB.

Zákazník v každém případě dostane 7" displej IPS, ale bude si moci vybrat, zda půjde o výchozí rozlišení 1920 x 1200, anebo o 1280 x 800. Pak tu máme ještě Wi-Fi6, Bluetooth 5.0 a 2x USB4. Napájení zajistí 10455mAh baterie, která se bude značně podílet na hmotnosti 589 gramů. Rozměry jsou 260 x 106 x 23 mm, což ukazuje na to, že provedení je stejné jako v případě modelu Mini s Intelem, jen se vyměnil hardware.

Aya Neo NEXT je přitom založena rovněž i na Ryzenu 7 5800U a stejná je i volba pamětí, ovšem s možností navýšení na 32 GB. Co se týče kapacity úložiště, zde je to stejné, neboť i Mini AMD nabízí 2 TB, ale vedle toho také 1 TB a 0,5 TB, což je vedle rozlišení displeje jediná věc, kterou si můžeme v konfiguraci zvolit. Cena pak vyjde v přepočtu na cca 20 až 26 tisíc.

Onexplayer Mini AMD přichází na trh už v březnu, ovšem není jasné, kdy se dostane do kterých prodejních kanálů, čili kde všude bude a nebude reálně dostupná. Takovéto produkty ale obecně nejsou na našem trhu běžně k dispozici, takže kdo má zájem, musí se snažit.



