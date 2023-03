Open AI představuje GPT-4, rozumí obrázkům a zvládne zkoušky na 90 %

Open AI představilo nový systém umělé inteligence GPT-4. Hlavní novinkou je to, že tentokrát jde o multimodální systém, i když ani zdaleka ne v takovém rozsahu, v jakém se čekalo. Novinka si totiž na vstupu dokáže poradit nejen s textem, ale nově i obrázky, tím to ale končí. Výstup je stále jen textový. Dokáže tak třeba rozpoznat i to, co je na obrázku divného, nebo na základě vyfocených ingrediencí navrhnout jídla, která s nimi lze uvařit.

Výkon nového systému je tak vysoký, že zatímco GPT-3.5 by v právnických zkouškách UBE byl mezi 10 %nejhorších studentů, GPT-4 by byl mezi 10 % nejlepšími. I v dalších zkouškách byl starší systém výrazně slabší než ten nový, obvykle se pohyboval někde kolem 30-70 % (tolik studentů by překonal, byly tam ale i pouhé jednotky procent, v některých ale byl i mezi nejlepšími, to ani starší verzi nelze upřít), nový systém GPT-4 míří s obvyklými výsledky okolo 80-99 % podstatně výš.

GPT-4 zatím ale nebude široce dostupný. Využít ho mohou předplatitelé ChatGPT Plus (20 USD měsíčně) s omezením počtu dotazů, funguje nicméně už ve vyhledávači Microsoft Bing a je možné se také připojit na čekací listinu pro API (tam ale bude fungovat jen textová verze). GPT-4 našel využití také v oblíbené aplikaci Duolingo pro výuku jazyků. Objevuje se nové předplatné Duolingo Max, kde je možné pracovat s AI, která může fungovat ve dvou režimech. Jedním je vysvětlování odpovědí, druhým je “Roleplay”, kde si uživatelé mohou pokecat s AI v jazyce, který se učí a trénovat tak konverzaci.