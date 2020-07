Operace Ghostwriter: falešné články na legitimních webech podrývají NATO

Na Internetu je dnes spousta informací a mnoho z nich je záměrně vymyšlených pro účelovou manipulaci (navíc si nelze dělat iluze, že by to dělala vždy jen jedna strana konfliktu). Tak se děje dle společnosti FireEye, která monitoruje fake news, jež se objevují s účelem podrývání organizace NATO, jejích vojáků a podobně. Zatím byli schopni dohledat útoky od března 2017, ale operace možná běží ještě déle. Konkrétně jde o to, že autoři falešných článků se snaží zvýšit věrohodnost tím, že je publikují i na zavedených webech. Některé totiž přijímají obsah od dalších uživatelů, dají jim přístup do CMS a pak už je celkem snadné vydat článek obsahující záměrně nepravdivé informace. Používá se i technika přepsání nezávadného a pravdivého článku novým, smyšleným, což mají dokazovat i archivy těchto stránek. Existují ale i jejich vlastní weby a šíření článků pomocí e-mailových kampaní.



Prozatím bylo identifikováno 14 nepravých osobností, které na různých webech vydávají tyto fake news. Ukázalo se také, že si nezřídka sami navzájem "lajkují" články, ale nikdy to nedělali pro články mimo skupinu. Z mnoha příkladů to může být článek o tom, že němečtí vojáci měli údajně zdevastovat židovský hřbitov v Kaunasu (důkazem měl být zmanipulovaný obrázek hřbitova s německou vlajkou), jeden americký voják s COVID-19 měl zase záměrně chodit mezi obyvatele a snažit se je nakazit. Kompromitovaná stránka Polské akademie válečných studií pak obsahovala falešný článek studentů vyzývající k boji proti americké okupaci. Objevily se také falešné rozhovory, které byly vydány na několika kompromitovaných polských webech. Právě Polsko je kvůli svému negativnímu vztahu k Rusku častým cílem útoku a podobně to platí pro Litvu a Lotyšsko.

Ceny souvisejících / podobných produktů: