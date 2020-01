Optix MAG342CQR: první monitor MSI se zakřivením 1000R

Pokud bude uživatel sedět přesně metr před obrazovkou monitoru, všechny body na ní budou od něj stejně vzdáleny, což je pochopitelně relativní, neboť většina lidí má dvě funkční oči a nekouká na monitor z jen jednoho bodu. Nicméně málokdo také bude koukat na monitor z takové vzdálenosti, alespoň při práci či hraní na PC, byť jde o velký panel s úhlopříčkou 34 palců.

Optix MAG342CQR navazuje na starší model Optix MAG341CQ se stejnou úhlopříčkou, ovšem o výrazně nižším zakřivení 1800R. Oba přitom mají stejné rozlišení, a sice UWQHD, což je 3440 x 1400 pixelů s poměrem stran 21:9.

Nový model Optix MAG342CQR by také měl dosáhnout alespoň 100Hz obnovovací frekvence, kterou nabídl starý, ale lze očekávat, že to bude nejspíše ještě více, ale to se zatím nedozvíme. Výrobce ale mluví o pozorovacích úhlech 178° v obou směrech, takže nepůjde o panel typu TN, nýbrž nejspíše o IPS.

Dále se MSI chystá na letošním CES představit také model Optix MEG381CQR, což bude první inteligentní HMI monitor.

Krom toho, že bude mít "anténku" a něco, co vypadá jako kulomet v podvěsu, je tu vlevo dole malý OLED displej zobrazující různé informace o hře. Z dostupného popisu se zatím nic nedozvíme, takže si musíme počkat.

A pak je tu také mnohem obyčejněji vypadající Optix PS321QR i pro práci s grafikou, který slibuje pokrytí DCI-P3 z 95 % a Adobe RGB z 99 %. Ovšem jde zároveň i o herní monitor s obnovovací frekvencí 165 Hz a odezvou 1 ms.

