Osmijádrové Tiger Lake-H můžeme očekávat zřejmě v červnu

Můžeme tak soudit dle dlouhého příspěvku na Redditu , kde se zástupce společnosti XMG vyjadřuje především k aktuální situaci s dostupností počítačů založených na mobilních Ryzen 5000 Cezanne a kartách GeForce RTX 3000.

Intel sám nedávno na CES 2021 představil mobilní procesory Tiger Lake-H35, což jsou stále jen 4jádrové verze a montovat se budou do ultratenkých notebooků. Jak ale ukazuje výtažek z prezentace Intelu, máme potvrzeny právě i výkonné mobilní Tiger Lake-H45 s až osmi jádry plus Hyperthreadingem na taktu až 5 GHz. Na rozdíl od Cezanne budou mít vyhrazených plných 20 linek sběrnice PCIe 4.0 pro grafiku a úložné zařízení, což bude zřejmá výhoda a dále Intel slíbil podporu WiFi6/6E a Thunderbolt 4.

Dle společnosti XMG tak šesti a osmijádrové Tiger Lake-H45 přijdou na konci první poloviny tohoto roku, čili zhruba někdy za pět měsíců, což znamená, že Intel by mohl pro jejich představení a uvedení na trh využít letošní Computex. To samozřejmě za předpokladu, že se vůbec bude konat, a to alespoň jako virtuální událost. Nejde však o potvrzenou informaci, což vzhledem k takovému časovému horizontu je více než jasné. Během pěti měsíců se může mnohé změnit, a to zvláště v této době.

Nicméně informace od XMG podporuje i zpráva Anandtechu , který píše, že dle Intelu začne výroba 8jádrových Tiger Lake-H během prvního kvartálu, brzy na to je Intel začne dodávat svým zákazníkům, takže tomu by odpovídalo vyslání konečných produktů na trh koncem druhého kvartálu.

Do té doby tu ale budou vládnout Cezanne od AMD a vypadá to, že jejich kombinace s RTX 3000 bude velice žádaná. Herní notebooky jsou ostatně pro těžaře nezajímavé zboží, čili na rozdíl od samostatných desktopových karet nebude jejich trh těžbou přímo ovlivněn. Nicméně bude pochopitelně ovlivněn nepřímo a navíc nejde jen o těžbu, jako spíše o celkový nedostatek a vysokou poptávku. Na MyDrivers se navíc píše, že máme počítat se zdražováním moderních pamětí, které využívají grafické karty, takže ceny mohou jít opět nahoru. To by se mělo projevit po konci oslav čínského Nového roku, čili někdy v polovině února.

