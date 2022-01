Otec PlayStationu odmítá vizi Metaverse kvůli otravným headsetům

Dá se říci, že Metaverse bude přímo založen na využití headsetů pro virtuální či rozšířenou realitu, abychom se pomocí svého avatara mohli pohybovat ve světě své části Internetu podobně jako se pohybujeme ve 3D počítačových hrách. Nepůjde tu ale primárně či jen o hry, ale i o práci (virtuální meetingy), sociální funkce, nakupování, atp.

Metaverze je zkrátka nové buzzword, pod nímž si můžeme velice snadno představit dystopickou budoucnost lidí zcela odříznutých od reality způsobem, nad nímž musí každý správný Zuckerberg zajásat. Budeme si tak dobrovolně nasazovat na hlavu přístroj, který by se dal naštěstí stále ještě s nadsázkou přirovnat k oku Velkého bratra?





K tomuto tématu se nyní pro Bloomberg vyjádřil i 71letý Ken Kutaragi, otec konzole PlayStation a někdejší šéf herní divize firmy Sony, který má sám na svědomí bezpočet hodin, jež lidé proseděli zírajíce na obrazovky. Sám nyní stojí v čele firmy Ascent Robotics, startupu založeném na vývoji robotických zařízení s příměsí umělé inteligence.

Kutaragi nepřekvapivě narazil nejdříve na to, jak nás headsety umí odstřihnout od reality, a to v případě Metaverse jen kvůli tomu, aby nás dostaly do "kvazi-reálného světa vetknutého do virtuálního světa", což nemá smysl. Headsety jsou tak dle Kutaragiho jednoduše otravné a to je názor, který s ním jistě sdílí mnozí další. Ani hráči nejsou z VR headsetů bezvýhradně nadšeni právě i kvůli tomu, jaké nepohodlí skýtají (nehledě na zdravotní potíže) a představa, že bychom je měli využívat už jen kvůli využití Internetu v jeho nové podobě, není příliš lákavá.



V názoru na Metaverse se ostatně velice liší i postoj firem Meta a Apple. Zatímco bývalý Facebook už změnou svého názvu dává jasně najevo, že chce novou podobu Internetu prosazovat a hodlá vytvořit kompletní virtuální svět, do nějž budou moci lidé uniknout třeba na celý den, Apple svůj VR/AR headset plánuje vytvořit tak, aby jej lidé používali spíše na kratší dobu. O tom mluví i reportér Bloombergu Mark Gurman, jemuž bylo velice jasně řečeno , že vize Metaverze, o níž mluví Facebook, je pro Apple naprosto vyloučena.

Ceny souvisejících / podobných produktů: