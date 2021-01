Over:Board umožní využít Raspberry Pi Compute Module 4 v Mini-ITX systému

Over:Board je tak v podstatě adaptér v podobě desky formátu Mini-ITX, která sedne do každé skříně, která jej podporuje a umožní napájení i pomocí ATX (SFX) zdroje, jak je zřejmé z 24pinového napájecího konektoru.

Jaká je tu ale výbava? Mezi externí I/O porty zde patří jednak Micro USB, pak sériový COM, dva HDMI porty, dva USB 2.0, gigabitový Ethernet, slot pro kartu Micro SD a dva audio jacky nejspíše pro sluchátka/repro a mikrofon.

Další rozhraní najdeme posázená různě na desce a krom ATX napájecího konektoru tu je plný PCIe x16 (ovšem daný Raspberry Pi nabízí jen jednu linku PCIe 2.0), pak tu je 40pinové GPIO, jeden SATA konektor, headery pro přední panel skříně, ventilátorový konektor s PWM, UART i alternativní 4pinový vstup.

Výrobce zatím ukázal jen rendery desky s klasickými rozměry 170 x 170 mm, neboť ta je zatím v rané vývojové fázi. Jde totiž o crowdfundingový projekt, který ještě není řádně financovaný a nyní probíhá na Indiegogo kampaň, která má za cíl vybrat alespoň 5000 liber. Kdo bude chtít mít svou desku co nejdříve, a to už v březnu, ten si ale zaplatí 199 liber a kdo se spokojí s dodáním v květnu, zaplatí 149 GBP a v září už "jen" 99 GBP. To je zajímavý přístup nicméně i za 99 liber jde o drahý produkt vzhledem k tomu, co nabízí, ovšem zde se prostě platí vysoká cena právě i kvůli tomu, že celkově nepůjde o masově vyráběné zboží. Navíc samozřejmě není vůbec zaručeno, že se za své peníze dočkáme kýženého produktu (a že bude bezproblémový).