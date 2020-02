Overclocker obohatil své chlazení o ledového draka vyfukujícího dusík

Pokud chce někdo chladit tekutým dusíkem, musí si zpravidla připravit především kovovou (měděnou) nádobu, která se připevní jako chladič na procesor či GPU a do ní se lije a dolévá samotný dusík. Ten se přitom uvolňuje do okolí v podobě bílé mlhy, takže Max “Hardware Numb3rs” Parisotto si řekl, že by bylo efektní, aby ta vycházela z úst ledového draka.

Respektive dračí hlavy, kterou si nechal s pomocí týmu Italian Extreme Modders vytvořit na 3D tiskárně a přidal do ní ještě modré světelné diody pro lepší efekt.

Profesionální overclocking je ostatně především show, takže proč si ji trošku neozvláštnit? Parisotto s využitím svého "dračího chlazení" pak zkusil popohnat procesor AMD Ryzen 7 3800X na 5648 MHz s frekvencí Infinity Fabric (FCLK) na 1600 MHz a vytvořit rekord v Cinebench R15 pro osmijádrové procesory. Nakonec se ale musel spokojit se čtvrtým místem s výsledkem 2985 bodů, pro překonání rekordu by musel dosáhnout více než 3003 body. Navíc se brzy se svým výsledkem posunul až na šestou pozici. Max se ale nevzdává a hodlá rekord překonat v dalším pokusu s lépe vyladěnou sestavou a v jeho případě to bude spíše návrat na první pozici, kterou původně získal krátce po vypuštění procesorů Zen 2 na trh.

Dračí hlava ale také slouží k odvodu odpařeného dusíku pryč s využitím ventilátorů Noctua Industrial PPC. Elektronika s diodami také musela být dobře izolována, neboť procházející páry mají teplotu i minus 100 °C, takže se na hlavě sráží voda a tvoří led. Zvláštní chválu pak Parisotto pěje právě na průmyslové ventilátory firmy Noctua, které dle něj vydrží i teploty, při nichž by se jiné rovnou rozpadly.

Co se týče zbylé výbavy, použita byla deska Asus X570 Crosshair VIII Hero, grafická karta MSI GeForce GT 710, na níž samozřejmě vůbec nezáleží a spíše je vhodné, aby byla energeticky co nejméně náročná. Pak to jsou paměti G.Skill Trident Z RGB DDR4-4600 C18 (2x 8GB) a zdroj EVGA Supernova 1600 G2 (1600W).

