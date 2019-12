Ovladače AMD poodhalily novou řadu 7nm APU Renoir

Nové informace pocházejí z AMD Bootcamp Drivers a přinesl je všímavý přispěvatel na Redditu . Nedozvíme se z nich sice to, jaké budou takty nových APU Renoir a ani počet CPU jader, ale jsou tu jiné informace, jako třeba další potvrzení toho, že půjde o jádra Zen 2 a TDP mezi 15 a 45 W. To platí pro mobilní APU, zatímco desktopová by měla mít jako doposud 65 W.

značení starších typu APU od AMD

Pro ty, kteří přeci jen čekali na to, že nová APU už budou mít integrovaná GPU založena na architektuře Navi, je tu opět zklamání. I tyto informace ukazují stále na Vegu, jak se tvrdilo doposud, ovšem alespoň by se počet jednotek CU měl zvednout na maximálních 13 či alespoň 12, a to z 11. Tak či tak, výrazný nárůst grafického výkonu asi očekávat nelze, ale i zde je AMD prostě limitováno tím, jakou propustnost mají paměti DDR4.

I tak ale zůstává otázka, proč už tu není Navi? Ta přitom může mít leccos společného s tím, jakou architekturu vůbec čipy Renoir budou mít a z čeho se budou skládat. Pokud by AMD v tomto ohledu nic neměnilo, prostě by mohlo připravit zbrusu nová 7nm monolitická APU s CPU a GPU, zkrátka vším. Na druhou stranu, proč by nemohlo využít dva čipy jako v Ryzen 3000, a sice standardní 7nm čiplet od TSMC s maximálně osmi jádry Zen 2 (stačily by jedny z nejméně povedených) a k tomu 14nm či 12nm I/O čip od GlobalFoundries? Ten by mohl být z velké části založený na předchozích APU a pak by se nedalo divit nasazení iGPU generace Vega. Tvorba takového I/O čipu by jistě byla levnější a snazší než výroba zbrusu nového 7nm APU, a to nehledě na vytíženost moderních linek firmy TSMC. Ale nyní již k informacím z ovladačů.

B4 až B10 označuje GPU a jeho výbavu. Číslice 4 až 10 přitom ani v případě předchozích APU neměla moc společného s tím, kolik jejich iGPU mělo jednotek CU. Například B4 značila Vegu 3 a B5 i B6 pak Vegu 6 a B10 i Vegu 11. Pokud se tedy objevuje B12, může to značit 12 nebo i 13 jednotek CU a v takovém případě tedy až 832 Stream procesorů.





Revize Počet CU SKU TDP Trh Označení AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C1 1636_REV_C1 12 / 13 CUs (B12) 15W Consumer RENOIR Ryzen 9 B12 15W FP6 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D1 1636_REV_D1 12 / 13 CUs (B12B) 15W Pro RENOIR NB RYZEN 9 PRO B12B 15W FP6 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C2 1636_REV_C2 10 / 11 CUs (B10) 15W Consumer AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D2 1636_REV_D2 10 / 11 CUs (B10B) 15W Pro RENOIR NB RYZEN 7 PRO B10B 15W FP6 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C3 1636_REV_C3 8 / 9 CUs (B8) 15W Consumer AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D3 1636_REV_D3 8 / 9 CUs (B8B) 15W Pro RENOIR NB RYZEN 5 PRO B8B 15W FP6 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C4 1636_REV_C4 6 CUs (B6) 15W Consumer AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D4 1636_REV_D4 6 CUs (B6B) 15W Pro RENOIR NB RYZEN 3 PRO B6B 15W FP6

Především se ale podíváme na desktopové verze:



Revize CU SKU TDP Trh Označení AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C8 1636_REV_C8 10 / 11 CUs (B10) 65W Consumer Desktop Ryzen 7 B10 65W AM4 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D8 1636_REV_D8 10 / 11 CUs (B10B) 65W Pro Desktop Ryzen 7 PRO B10B 65W AM4 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C9 1636_REV_C9 8 / 9 CUs (B8) 65W Consumer Desktop Ryzen 5 B8 65W AM4 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D9 1636_REV_D9 8 / 9 CUs (B8B) 65W Pro Desktop Ryzen 5 PRO B8B 65W AM4 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics CA 1636_REV_CA 6 CUs (B6) 65W Consumer Desktop Ryzen 3 B6 65W AM4 AMD Radeon(TM) Renoir Graphics DA 1636_REV_DA 6 CUs (B6B) 65W Pro Desktop Ryzen 3 PRO B6B 65W AM4

Ta totiž kupodivu mezi sebou nemají žádné modely s více než 11 CU, což neznamená, že žádné nenastoupí. Nicméně je to známka toho, že kdo snad očekával novou generaci výrazně výkonnějších APU pro desktop, ať raději v něco takového nedoufá.

