Ovladače Intel Arc 4311 zvyšují výkon v Dead Space až o 63 %

Společnost Intel opět vylepšuje své grafické karty Arc díky novým ovladačům verze 4311. Podle firmy má nyní např. Arc A750 nabízet o 10 % vyšší výkon než RTX 3060 12GB, a pokud se to má přepočíst na cenu, kdy hovoří o 388 USD u GeForce a o 249 USD u A750, pak to má být dokonce 62 % více výkonu na dolar v rozlišení 1080p Ultra a 72 % ve 1440p High. I v dalších hrách, které Intel zmiňuje (a zde je oprávněnou otázkou, o jak moc velký "cherry-picking" tu jde), je to 37 až 63 %.



Významného vylepšení se dočkala karty Arc A750 ve hře Dead Space. Zde se totiž výkon proti minulosti zvyšoval o 63 %, nicméně toto číslo je potřeba brát v kontextu. Tato hra totiž grafické kartě Intelu opravdu hodně neseděla, takže nejde ani tak o dosažení významného náskoku před konkurencí, jako spíše o smazání významného propadu vůči ní. Arc A750 je nyní po 63% nárůstu sice výkonnější než RTX 3060 12GB, ale nejde o nějaké výrazné rozdíly.

Ostatně změny výkonu lépe ukazuje další snímek, kde lze vidět výsledky v ray-tracingu mezi původními ovladači 4257 a novými 4311. Ani zdaleka se tu nedosahuje tak vysokých čísel a průměrný nárůst výkonu ve čtyřech vybraných hrách je okolo 5 %. I to je ale dobře a je žádoucí, aby se Intelu dařilo vylaďovat své ovladače tak, aby se mohl stát výraznější konkurencí AMD a Nvidii alespoň v některých třídách GPU.