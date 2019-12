OWC Accelsior 4M2: SSD s rychlostí až 6000 MB/s

Pokud potřebujete opravdu extrémně rychlý SSD disk, pak má pro vás společnost OWC řešení v podobě své PCIe karty Accelsior 4M2. Už i zvláštní název napovídá, o co vlastně půjde. Nejde přímo o SSD disk, ale o PCIe x8 3.0 kartu pro x8 nebo x16 slot, která pod velkým pasivním chladičem může ukrývat až 4 m.2 NVMe SSD disky. Ostatně bude prý nabízena i s kapacitou 0 GB a jeden až čtyři disky si pak můžete dodat sami (nyní jsou v prodeji verze s již osazenými disky).

Sám výrobce dodává karty s předinstalovanou kapacitou od 1 TB do 8 TB, přičemž o napájení se vždy postará jen PCIe slot a není potřeba žádného externího napájení. Pokud je necháte spojit do diskového pole RAID 0, můžete se těšit až na přenosovou rychlost 6000 MB/s. K dispozici je nicméně i podpora RAID 1, 4, 5, 1+0 (10) a JBOD. A pokud by to nestačilo, můžete postavit do RAIDu rovnou dvě tyto karty. Ke správě dat je použita aplikace SoftRAID.



Cílen je tak zejména jako rozšíření úložné kapacity pro počítače Mac Pro, kde jsou příplatky za vyšší kapacitu doslova extrémní. Abychom pravdu řekli, on Accelsior 4M2 také není úplně nejlevnější. 1TB varianta vyjde na $480, za 2TB zaplatíte $630, 4TB verze vyjde na $950 a největší 8TB kousek vás ochudí o $1600. Pochopitelně je ale možné tyto disky využít i v normálních PC, nemusí to být Apple. Záruka je 5letá.

Ceny souvisejících / podobných produktů: