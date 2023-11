Padající eVTOL z nebe? XPeng AeroHT ukázal, jak mají fungovat padáky

U eVTOLů (elektrických letounů s kolmým startem) se často zmiňuje jejich bezpečnost v případě, že dojde k technické poruše, vybití baterie a podobně. Jejich dolet se sice udává v podstatě jako nejhorší možný a měly by vyžadovat nabití mnohem dříve, než se vůbec přiblíží ke skutečnému vybití, problémy ale mohou nastat i z jiných důvodů. A ona několik set kilogramů vážící věc padající z nebe rozhodně není něčím, co byste chtěli zažít (jak v letadle, tak mimo něj). Společnost AeroHT (letecká odnož elektromobilky XPeng) nedávno prezentovala, jak by něco takového mohlo vypadat.



Její letoun je totiž vybaven systémem vystřelovacího padáku, takže letoun téměř nemusí ani začat padat, aby padáky začaly fungovat a nedovolily mu nabrat vysokou rychlost pádu. Test proběhl ve výšce pouhých 50 metrů nad zemí a pokud by letoun měl padat z takové výšky volným pádem, měl by teoreticky dosáhnout rychlosti přes 110 km/h, což by bylo smrtelné pro posádku i pro toho, na koho by toto spadlo. V případě aktivace padáku se rychlost pádu snížila na 5,2 m/s, nicméně i to znamená 18,7 km/h, což ani tak není málo. Pro posádku to bude nepříjemné přistání (odpovídá pádu z výšky 1,4 metru), ale stále to bude obrovský problém pro toho, kdo bude dole.

V případě situace bez padáku trvá pád letounu na zem pouhé 3 sekundy, takže to nikdo nestačí ani zareagovat. U padákové verze sice přesnou dobu pádu neznáme, neboť video je trochu sestříháno a dopad raději AeroHT ani neukázalo, alespoň je však slyšet vystřelení padáku a dobu pádu můžeme na základě rychlosti i videa odhadovat na cca 7-8 sekund.

eVTOLy by měly zažít vstup na scénu už v příštím roce. Počítá se s nimi totiž pro ukázkovou testovací dopravu v rámci letních Olympijských her v Paříži.