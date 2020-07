Panasonic pro Teslu zvýší hustotu baterií o 20 % a představí bezkobaltové verze

Společnosti Panasonic a Tesla spolupracují na výrobě akumulátorů pro elektromobily. Přestože Tesla začala spolupracovat i se společností CATL, která slibuje milionový akumulátor, který svou životností má stačit na ujetí až 2 milionů km, také Panasonic se nezastavuje a hodlá představit několik novinek. Do 5 let by se energetická hustota akumulátorů typu 2170 měla zvýšit o 20 % (pro prvních 5 %z tohoto nárůstu budou linky konvertovány od září). Přitom už dnes dosahuje vynikající hustoty 700 Wh/l, která patří k nejlepším na trhu, není-li úplně nejlepší komerčně dostupnou hodnotou na trhu. V tomto případě je o Li-Ion typu NCA (nikl, kobalt, hliník).



Velkým tématem a argumentem odpůrců elektromobility je často kobalt, který je hodně problematickým prvkem. Faktem nicméně je, že už nějakou dobu má Tesla ve svých vozech akumulátory s méně než 5 % kobaltu, což je zhruba třetinové až čtvrtinové množství typické pro jiné výrobce. Panasonic by přitom měl představit bezkobaltové akumulátory v horizontu 2-3 let. Akumulátory bez kobaltu má automobilce dodávat i již zmíněné čínská společnost CATL, která Tesle dodává akumulátory typu LiFePo.

Ceny souvisejících / podobných produktů: