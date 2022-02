Pasivní Noctua NH-P1 otestován, na co stačí?

Noctua NH-P1 už je nějaký ten pátek na trhu za ceny pohybující se mírně pod 3000 Kč s daní, ovšem dostupnost není zrovna dobrá. Jedná se o chladič, který se prezentuje jako pasivní, ale je zřejmé, že v případě chlazení tak výkonných součástek, jako jsou desktopové procesory x86, nelze o zcela pasivním chlazení mluvit. Pokud si nevytvoříme skříň se vskutku výrazným komínovým efektem a využijeme jeden z běžných modelů, stejně budeme potřebovat vzduch kolem tohoto chladiče rozhýbat a především pak dostat ohřátý vzduch mimo skříň.

Pasivní chladič nám to může usnadnit právě tak jako i Noctua NH-P1, a sice co nejlepší propustností pro volně proudící vzduch, což představuje konkrétně velké mezery mezi žebry a zde i otvory v samotných žebrech ve stylu chladičů HighRiser firmy Thermalright. Jakým způsobem jej ale server Anandtech testoval?

Anandtech přitom netestuje na žádné konkrétní platformě, ale na speciálně vytvořeném zařízení se zahřívanou atrapou procesoru, které umožňuje přesně dávkovat objem ztrátového tepla od 60 do 340 W. Jde tu ovšem o otevřenou platformu, kde jsou chladiče ve volném prostoru, čili nejsou uzavřeny v žádné skříni. A těžko říci, zda je to v případě zcela pasivního provozu modelu NH-P1 ve srovnání s aktivními chladiči výhoda, nebo ne. Na jednu stranu je zřejmé, že aktivní chladiče si mohou užívat vždy čerstvého přídělu vzduchu, který se nebude postupně zahřívat v malé skříni, ale celé místnosti. Zda to samé ale platí pro pasivní chladič, toť otázka. Pro něj na jednu stranu bude platit to samé, ale ve větrané skříni by na tom mohl být ve výsledku i lépe než jen tak v prostoru, kde bude fungovat prostě jako malý radiátor.

Jaké jsou tedy výsledky testu? Noctua NH-P1 má vcelku nepřekvapivě nejhorší výsledky v měření teplotního odporu (°C/W), čili u něj s hodnotou 0,41 nejvíce stoupá teplota při tepelné zátěži. V případě aktivních chladičů jde přitom jen o 0,11 až 0,18 °C/W.

Pak tu jsou samotné teploty , respektive měřený rozdíl (delta) mezi teplotou chlazené imitace čipu a teplotou okolního prostředí. Při 100 W to tak dělá v souladu s hodnotou teplotního odporu 40,5 °C, při 150 W pak 64 °C a při 200 W již 87 °C. Je tak zřejmé, že se dá ještě jakž takž počítat s chlazením reálně 150W procesoru, ale za předpokladu, že okolní teplota nebude příliš vysoká. Ovšem jak je uvedeno výše, tyto výsledky budou velice ovlivněny tím, jaké prostředí vůbec takovému pasivnímu chladiči připravíme.

