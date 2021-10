Pat Gelsinger: éra firmy AMD se chýlí ke konci

Společnost AMD měla výbornou příležitost, jak dohnat Intel a trošku jej přitlačit ke zdi, a to shodou třech hlavních okolností. Jednak si AMD připravilo po mírně řečeno nevýrazných Bulldozerech velice dobrou architekturu Zen, která navíc přišla v době, kdy smluvní výrobci čipů jako TSMC a Samsung začali opět nabírat dech a tempo. Samsung dodal potřebný 14nm proces firmě GlobalFoundries a poté přišly vhod 7nm výrobní kapacity firmy TSMC, které už poskytly přinejmenším srovnatelné technické možnosti - viz TSMC N7 vs. poslední iterace 14nm procesu Intel

A jako třetí díl skládačky tu máme velké a vleklé problémy Intelu s rozjetím 10nm procesu, v jehož případě firma nedokázala dostát svým vlastním velkým ambicím, což se obrátilo proti ní. AMD tak dostalo na několik let příležitost využít oslabené pozice Intelu k opětovnému vybojování ztracených podílů na trhu, v čemž je ovšem brzdily především nedostatečné výrobní kapacity a později navíc i pandemií zvýšená poptávka. Ta začala už loni hrát do karet Intelu, jenž na rozdíl od AMD dokázal lépe zásobit trh. AMD si nyní musí vybírat, v jakém segmentu chce dále růst (servery, notebooky) a co naopak nechá napospas Intelu, což jsou už zcela nepokrytě desktopy a zvláště ty levné.

Pat Gelsinger právě o souboji s AMD hovořil s Dylanem Martinem z Computer Reseller News a uznal, že jeho soupeř odvedl v posledních letech dobrou práci, která se mu nedá upřít. Ovšem tato éra už je dle Gelsingera pryč, neboť brzy nastoupí Alder Lake a Sapphire Rapids.

Dále Gelsinger dodal, že "Intel je zpět". Alder Lake a Sapphire Rapids mají být nejlepší produkty ve svých kategoriích a Intel bude mít výhodu i ohledně objemu dodávek a softwarové podpory. Zároveň vyzval čtenáře Computer Reseller News, aby přesně tato slova šířili dál mezi své zákazníky.

Šéf Intelu se přitom už dříve nebál používat silná slova, ale nyní svou rétoriku ještě stupňuje a zaměřil ji také proti firmě Arm, respektive proti její architektuře šířící se mezi servery. Prohlásil, že role architektury Arm je mezi servery velice malá a vzhledem k tomu, že Intel opět povstal, to už také tak zůstane.

Ceny souvisejících / podobných produktů: