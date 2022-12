Patent BMW: výroba elektřiny na výmolech pomocí energie z tlumení

U elektrických aut je dojezd větším problémem než u těch spalovacích a společnosti hledají cesty k tomu, aby se zvýšil. Proto se zde ještě více hraje na aerodynamiku a velkou roli má rekuperace. Někdy to dochází až tak daleko, že se vymýšlí systémy, u kterých je oprávněné se ptát, zda by vůbec mohly nějak rozumně fungovat. Tuto otázku si lze jistě pokládat u nového patentu společnosti BMW, který prezentoval systém tlumičů, které by rekuperovaly energii tlumení do elektrické energie.

Myšlenka je to v zásadě jednoduchá. Každá nerovnost na vozovce způsobuje stlačení tlumiče a pohyb ramen, přičemž tento pohyb se dá využít k roztočení jakéhosi setrvačníku, který by mohl vygenerovat elektrickou energii. Tou by se mohla nabíjet baterie pro pohon vozu nebo alespoň elektrický systém vozu. Velkou otázkou pochopitelně je, kolik energie by se takto vůbec dalo vygenerovat v průběhu celé životnosti vozidla, a zda by to vůbec někdy zaplatilo energii nutnou k výrobě těchto součástek. Systém něco váží, a i když samotné navýšení hmotnosti bude minimální stejně jako navýšení spotřeby, i tady je otázkou, v jakých řádech se tu vlastně pohybujeme v obou směrech, tedy negativním (výroba, vyšší spotřeba) vs pozitivním (vygenerovaná energie).

Samozřejmě nevíme, zda vůbec BMW uvažuje o tom tuto technologii prakticky nasadit a případně do kterých vozů. Ostatně s podobným nápadem přišla už i firma Gig Energy nebo konkurenční německá automobilka Audi. Její systém eROT byl představen před několika lety (v roce 2014), ale není známo, že by kdy došlo k jeho praktickému nasazení. Nevíme ani, zda se v jeho vývoji pokračuje.