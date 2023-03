Patent Fordu: Neplatíte leasing? Auto vypne klimu nebo se samo zabaví a odjede

Společnost Ford si nechala patentovat zajímavý přístup jako řešení nesplácení nebo nevrácení auta. Týkat se to může leasingových společností, operativního leasingu nebo třeba autopůjčoven. Prostě všech situací, kdy jezdíte autem, které není přímo vaše, ale pronajímáte si ho. U klasických technologií jsou možnosti společností pro řešení neplaceného nájmu poměrně omezené a zpravidla to končí zabavením dané věci. Informační technologie, ovládání takřka všeho v autě přes počítač a připojení na internet ale přináší nové možnosti, kterých se možná v budoucnu dočkáme. A i když to na první pohled vypadá jako pitomost, v zásadě je to nakonec možná i lepší řešení než to, že vám prostě zabaví auto a z plně pojízdného se stanete skokově nepojízdnými.



Celý vtip je v tom, že pokud neplatíte splátky za auto, společnosti by vás na nesplácení mohly pravidelně upozorňovat a postupně začít omezovat funkce auta, což by jeho používání postupně znepříjemňovalo a nutilo uživatele zaplatit částky, které se zavázal splácet. Auto by tak mohl sice stále používat a nebylo by mu brzy odtaženo, ale stávalo by se to pořád více a více nekomfortním.

U nespláceného vozu by tak mohla např. přestat fungovat klimatizace nebo dálkové zamykání. Mohlo by přestat fungovat rádio, nebo by naopak mohlo otravovat varovnými tóny, nemusely by fungovat automatické dojezdy oken. Pokud by ani to nestačilo, vůz by např. mohl fungovat jen přes pracovní týden a o víkendu by se nedal odemknout. Protože se určitě někdo najde někdo, kdo by chtěl argumentovat tím, že člověk bude určitě náhodou potřebovat jet do nemocnice, tak bylo pamatováno i na toto, a v případě nouze by mělo být možné tento zámek obejít.

Dalším krokem může být omezení oblasti, kde bude vůz použitelný, tzv. geofence. Dovolí tak např. odvézt děti do školy a zajet na nákup, ale už ne jet do sousedního města. Nebude-li stačit ani toto a bude nutné přistoupit k zabavení vozu tak, jak je to běžné i dnes, semi-autonomní funkce řízení mohou s autem vyjet tak, aby ho bylo možné naložit na odtahový vůz, případně se plně autonomní vůz "odtáhne" sám a dojede si na určené místo.