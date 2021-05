Patice AMD AM5 má mít 1718 pinů už na typu LGA

AMD nejspíše s paticí AM4 ještě nekončí, neboť by ji měly využít ještě procesory Warhol, jejichž nástup ale ještě nebyl opravdu potvrzen. V každém případě, pokud si je AMD připraví a budou určeny pro DDR4, pak s největší pravděpodobností na novou patici čas ještě nenastane a ten přijde až s nástupem další generace zvané Raphael. Ovšem ani tu AMD dosud oficiálně nikde nezmínilo, a tak nás nezvykle udržuje v nejistotě o tom, jaká bude jeho bezprostředně příští desktopová generace procesorů.

AM5

- LGA-1718

- Dual-channel DDR5

- PCI-e 4.0

- 600 series chipset — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Dle leakera Executablefix bude chystaná patice AM5 už typu LGA, čili procesory nebudou mít piny, ale jen kontaktní plošky jako konkurenční Core. To na jednu stranu představuje výhodu v tom, že nehrozí ohnutí pinů na procesoru, které se mohou při narovnávání snadno zlomit, což nemusí znamenat katastrofu. Pokud je ale zlomen nějaký skutečně nepostradatelný pin, můžeme se ještě s pájkou v ruce pokusit o opravu. Na druhou stranu, v případě patic LGA hrozí to samé, jen v případě základní desky, takže opatrnost je namístě stejně jako u PGA.

Dále se dozvídáme, že AM5 už má mít 1718 pinů, což je o 387 více než na AM4 (1331) a o 18 více než na chystaném LGA 1700 firmy Intel pro Alder Lake-S.

Pak se prý počítá s dvoukanálovými paměťmi DDR5, což není překvapivé, ovšem se sběrnicí PCIe 5.0 kupodivu ne, neboť tou mají disponovat zatím pouze procesory Genoa, čili EPYC s mikroarchitekturou Zen 4. A nakonec se dozvíme o sérii čipových sad 600, čili pro případné Warhol by si tak AMD nemělo připravit žádnou čipovou sadu, jak se dalo očekávat.

Executablefix ještě v dalších tweetech prozradil, že AMD počítá s ponecháním velikosti pouzdra procesorů na čtvercových 40 x 40 mm, takže je pravděpodobné, že chladiče pro AM4 budou kompatibilní i pro AM5 včetně montážních mechanismů. Záležet bude ale ještě na roztečích montážních otvorů v desce i na výšce, v níž se bude nacházet heatspreader procesoru.

Intel by měl přitom nabídnout letos své Alder Lake-S, které vedle DDR5 nabídnou i sběrnici PCIe 5.0, čili pokud dorazí Warhol a po nich Raphael, AMD by dle zveřejněných informací nemělo na desktopu nabídnout podporu PCIe 5.0 až přinejmenším do roku 2023. Na druhou stranu se nám tu pro tuto sběrnici na Alder Lake-S zatím nerýsuje žádná reálná výhoda a je otázka, zda na trhu bude vůbec nějaký desktopový hardware, který ji bude moci při nástupu těchto procesorů využít.

