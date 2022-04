Patice AMD SP5 pro Zen 4 "Genoa" se ukázala na desce

Fóra serveru ServeTheHome tak obsahují snímky jisté základní desky s červeným PCB, která bude sloužit procesorům AMD EPYC generace Genoa, čili sérii EPYC 7004. Ta nabídne až 96 fyzických jader Zen 4 a i následující snímek potvrzuje, že tu bude 12kanálový přístup k pamětem DDR5. Tomu odpovídá právě počet 12 slotů DIMM pro paměťové moduly.

A mimochodem později ještě nastoupí procesory EPYC Bergamo, které už budou vybaveny až 128 jádry, ovšem menšími Zen 4c. Jinak ale budou určeny pro stejnou patici SP5 jako Genoa.

Další obrázek ukazuje datové spojení procesorové patice SP5 s paměťovými sloty a je vidět, že každý segment pinů této patice je spojen s jedním ze subkanálů pamětí v oněch 12 slotech DIMM.





Jak totiž dobře víme, každý modul DDR5 DIMM je vybaven dvěma nezávislými 40bitovými subkanály označovanými jako A a B. To je jeden z hlavních rozdílů mezi novými DDR5 a starými DDR4.

Procesory Genoa by tak měly dorazit na trh ještě letos a budou určeny pro zbrusu novou platformu, což už automaticky vyplývá z toho, že tu máme novou patici i podporu pamětí DDR5-5200. Krom až 96 jader v celkem 12 čipletech by Genoa měly vzhledem k nové verzi mikroarchitektury Zen využít také dvojnásobnou kapacitu L2 cache, čili 1 MB na jádro a pak nesmíme zapomenout ani na podporu moderní sběrnice PCIe 5.0, a to stále na 128 linkách. TDP má ale výrazně vzrůst z maximálních 280 W na 400 W.

Kapacita L3 cache ale zůstane stejná, čili 32 MB na čiplet (8 jader), ovšem není jasné, zda AMD i v tomto případě po vzoru Milan-X nepřijde i s Genoa-X, čili s procesory obohacenými o V-Cache. To by znamenalo, že při stávající kapacitě V-Cache (64 MB) by takové procesory nabídly celkem 1152 MB L3 cache.



Ceny podobných produktů: