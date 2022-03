PC Building Simulator 2 nabídne přes 1200 licencovaných komponent

PC Building Simulator nám umožní si hrát na podnikatele, který se živí sestavováním či údržbou počítačů ve stylu dalších podobných her, jako je Farm Simulator, Lawn Mowing Simulator a dalších. Ovšem může posloužit také k tomu, abychom si virtuálně sestavili počítač, o který skutečně máme zájem a chceme se podívat třeba jen na to, jak bude vypadat výsledek.

Studio Spiral House nyní oznámilo, že si chystá PC Building Simulator 2, který přijde na trh ještě letos, což zatím ještě nebylo upřesněno. Očekávat můžeme zřejmě lepší grafiku, ale také nášup moderních komponent, které si vývojáři nechali licencovat, čili půjde o známé výrobce a jejich reálné komponenty, jichž má být přes 1200. Zmíněny tu byly konkrétně firmy AMD, Intel, NVIDIA a Thermal Grizzly, přičemž dole na obrázku vidíme konkrétně kartu Colorful iGame.



Vývojáři dále slibují nový kariérní režim, který má poskytnout zábavu na 30 hodin, i když zábavu jak pro koho, respektive těžko pro ty, kteří se takovou prací skutečně živí. Co se týče herního systému, pak vývojáři mluví o celé řadě nových funkcí, které mají přinést vyšší úroveň realističnosti, což se týká simulace hardwaru i softwaru. Dle toho by se dalo očekávat, že virtuálně sestavený počítač by se měl chovat v podstatě stejně jako reálné PC vytvořené ze stejných komponent, ale do jaké hloubky se tu půjde, to teprve uvidíme.





Z okolních snímků to také vypadá, že tu půjde i o RGB osvícení, ale to je vcelku pochopitelné, když v dnešní době jsou diody na všem kromě procesorů.

Není také překvapivé, že PC Building Simulator 2 bude nejdříve exkluzivně nabízen firmou Epic v jejím herním obchodu, ostatně právě na Epic Games Store se loni objevil první díl nabízený zdarma a my se nyní dozvídáme, že po této nabídce sáhlo na 11 milionů lidí. To ale samozřejmě neznamená, že ti všichni si tuto hru skutečně nainstalovali a alespoň krátce vyzkoušeli, ale o tom se už z oficiálních zdrojů nic nedozvíme.

