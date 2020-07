PEDOT: nové povrchové vrstvy katod u Li-Ion zvyšují napětí a bezpečnost

Hong Kong University of Science and Technology ( HKUST ) a Department of Energy’s ( DOE ) Argonne National Laboratory spolu 3 roky pracovaly na vývoji nových technologií pro tradiční lithiové akumulátory. Ty mají spoustu problémů a jedním z nich je i stabilita katod. Už nějakou dobu se používají speciální povrchové vrstvy na katodách, které zlepšují jejich odolnost vůči nechtěným chemickým reakcím s elektrolytem a snižují energetické ztráty, ale ani tato řešení dosud nebyla dokonalá a přinášela i pár problémů navíc. Jedním z problémů je pomalejší průnik iontů, pomalejší nabíjení a podobně. Nově vyvinutá povrchová vrstva PEDOT ale tyto problémy nemá a ještě vylepšuje některé další vlastnosti.



Aplikace se provádí pomocí chemické depozice z plynné fáze, což zajistí, že je pokryta celá katoda a nejsou zde hluchá místa. Zatímco běžné povrchové vrstvy přenosy iontů zpomalují, zde je tomu naopak a podporují ho. Další výhodou je ve výsledku to, že zatímco samotný článek Li-Ion akumulátoru má běžně napětí 4,2 V, v tomto případě se zvýšilo zhruba o 15 % na 4,6 V. Díky tomu by takové články mohly pojmout více energie. Zatím však není vůbec jasné, zda budou nové poznatky aplikované i v praxi, případně kdy by k tomu mohlo dojít.

Ceny souvisejících / podobných produktů: